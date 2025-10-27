María Guardiola anuncia elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre

Dicho y hecho. Hace semanas, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, advertía que, ante la falta de presupuestos, no prorrogaría las cuentas autonómicas y optaría por convocar elecciones. La dirigente extremeña, del Partido Popular, ha cumplido su palabra y ha anunciado la convocatoria de elecciones anticipadas en la comunidad para el próximo 21 de diciembre, tras fracasar las negociaciones con el resto de partidos para aprobar los presupuestos.

Extremadura encara así un adelanto electoral que ha sido motivado por el bloqueo presupuestario, ya que PSOE, Vox y Unidas por Extremadura habían adelantado su intención de presentar enmiendas a la totalidad de las cuentas, cuyo debate estaba previsto para este martes 28 de octubre. Así que, antes de que esas enmiendas pudieran prosperar, Guardiola ha decidido disolver la Asamblea y convocar a los extremeños a las urnas en lo que serán las primeras elecciones anticipadas de la historia de la región.

"Hacer perder el tiempo me parece una irresponsabilidad", ha respondido Guardiola ante las preguntas de por qué no se ha esperado al debate del martes. Asegura que los tres partidos no iban a apoyar los presupuestos y no iban a "permitir un bloqueo", ya que, "no estamos aquí para agarrarnos al sillón". "Uno no puede llegar a una negociación y sentarse en una mesa con imposición", ha señalado.

Afirma que no haber tenido otra opción porque después de la intención de frenar "la posibilidad de aprobar el mejor presupuesto", han reiterado "que retiren esas enmiendas, hemos tenido la mano para evitar elecciones", haciendo alusión a la ausencia de VOX y PSOE en las reuniones para sacar los presupuestos. Y finalmente "esto no va de agarrarnos a los escaños". Por ello ha disuelto la Asamblea y ha convocado elecciones.

"Extremadura es lo primero"

La comparecencia ha comenzado con Guardiola recordando que "Extremadura crece, mejora y avanza" y que "ha aguantado ya muchos agravias". Ha sacado pecho sobre los logros conseguidos durante su periodo en el gobierno: "Nunca nuestra región ha llegado tan lejos en el mercado laboral. Hemos dejado de ser el farolillo rojo permanente".

Por ello, ha elegido el camino de la "transparencia y la honestidad" porque "Extremadura es lo primero" y "sin presupuestos no podemos seguir". Subraya que el bloqueo presupuestario solo beneficia a "aquellos que solo piensan en encuestas y no en personas", asegurando que siempre se ha "reiterado a los equipos de la oposición que se sienten a negociar los presupuestos".

Feijóo cree que se lo recompensarán

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha respaldado la decisión de Guardiola quién, según el gallego, "demuestra responsabilidad y valentía" anteponiendo "a los extremeños", los cuales, asegura, "se lo recompensarán" el próximo mes de diciembre.

"El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones", publicaba Feijóo en 'X', defendiendo el adelanto electoral en la región extremeña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.