Josep Martínez, portero del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas en Fenegrò (Italia)

El trágico suceso ha ocurrido este martes en la via Bergamo en Fenegrò, en la provincia de Como (Italia). Las primeras investigaciones apuntan a que el anciano se habría desviado de la calzada por la que transitaba y habría invadido el carril por el que conducía su vehículo Josep Martínez.

Josep Mart&iacute;nez, en un partido del Inter de Mil&aacute;n

Josep Martínez, en un partido del Inter de MilánGetty Images

Tragedia en Italia en un accidente que aún está siendo investigado por los carabinieri. Un anciano de 81 años que iba a una silla de ruedas eléctrica ha muerto tras ser atropellado por un coche que conducía Josep Martínez, segundo portero del Inter, en la via Bergamo en Fenegrò, en la provincia de Como (Italia). Según informa La Gazzetta dello Sport y la agencia italiana de noticias La Presse, el accidente ha ocurrido este martes sobre las 9:43 horas cuando, según las primeras investigaciones, el anciano de 81 años que viajaba en una silla de ruedas eléctrica en la calzada opuesta por la que circulaba Martínez se desvió y acabó impactando fatalmente contra automóvil del jugador nerazzurro.

Josep Martínez, de 27 años y que estaba de camino al centro de entrenamiento interista, intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que solo pudieron confirmar la muerte del hombre. Según las primeras reconstrucciones que desvelaron los medios italianos, el hombre pudo haber sufrido un desmayo o ataque al corazón, motivo por el que pudo haber invadido la carretera

El portero español del Inter de Milán no ha sufrido daños pero el anciano de 81 años ha fallecido pese a la rápida intervención de los médicos del Servizio di Soccorso sanitario di Emergenza Urgenza Extraospedaliera (118).

"Trágico accidente de tráfico en la mañana del martes 28 de octubre. A las 9:43 horas, en via Bergamo in Fenegrò, en la provincia de Como, cerca de Appiano Gentile, un hombre de 81 años, en silla de ruedas eléctrica, fue atropellado por un coche. Conduciendo el auto estaba el segundo portero del Inter, Josep Martínez", informa La Gazzetta dello Sport.

La Gazzetta dello Sport y la agencia italiana de noticias La Presse informan que el Inter de Milán ha decidido cancelar la conferencia de prensa de Cristian Chivu, técnico del conjunto italiano, programada para las dos de la tarde. La Gazzetta explica que la carretera donde ha ocurrido el accidente " es de un carril en cada dirección, sin una isla de tráfico, y a los lados hay otros dos carriles pequeños bordeados por una línea amarilla continua".

¿Quién es Josep Martínez?

Josep Martínez Riera, nacido en Alcira (Valencia) el 27 de mayo de 1998, comenzó su carrera como futbolista en su ciudad natal el U.D. Alzira, desde donde dio el salto a las categorías juveniles del FC Barcelona.​ El 19 de julio de 2017 firmó para la UD Las Palmas, integrándose en el filial en Segunda División B. El 28 de abril de 2019 debutó en partido oficial ante el Lugo. Tras dos temporadas en Las Palmas, Josep Martínez fichó por el RB Leipzig.

Durante dos temporadas jugó en el club alemán, antes de fichar el Genoa de la Serie B. En julio de 2024 fue traspasado al Inter de Milán, su actual club.

