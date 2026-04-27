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Daniil Medvedev, rendido ante Rafa Jódar: "Es absolutamente increíble lo que está haciendo a su edad"

El tenista ruso tilda de "gran talento" a Rafa Jódar tras meterse en octavos del Mutua Madrid Open después de ganar a Jesper de Jong, Alex de Miñaur y Fonseca.

Rafa J&oacute;dar celebra un punto ante Joao Fonseca

Rafa Jódar celebra un punto ante Joao FonsecaReuters

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Rafa Jódar se ha convertido en la gran sensación del Mutua Madrid Open y del tenis mundial. El tenista de Leganés se ha colado en los octavos de final tras superar a tres jugadores de la talla de Jesper de Jong, Alex de Miñaur y Joao Fonseca. Y este martes se enfrentará el checo Vit Kopriva, a las 16:00 horas en la Manolo Santana, por un puesto en los cuartos de final.

El tenista de 19 años, si gana a Kopriva, podría medirse en cuartos de final a Jannik Sinner, siempre que el italiano cumpla con los pronósticos este martes frente a Cameron Norrie. Jódar acumula elogios de expertos y rivales, e incluso Sinner estuvo la grada para verle jugar ante Alex de Miñaur.

"Es un jugador con muchísimo talento. Jódar tiene un golpe limpio, con potencia. Lo escuchas en el sonido de la pelota cuando golpea. Es muy talentoso y va a ser un gran jugador. No le conozco pero parece muy humilde, le deseo lo mejor", explicó el número 1 del mundo sobre el de Leganés.

Elogios a los que hoy se ha sumado Daniil Medvedev, quien ensalzó lo logrado por el jugador madrileño después de su triunfo ante Nicolai Budkov Kjaer.

"Creo que es absolutamente increíble lo que está haciendo a su edad. Especialmente de donde viene, ya que era como el 900 del 'ranking' ATP el año pasado. Llegar tan rápido al top 40 es muy raro. Es un gran talento", apuntó el tenista de Moscú este lunes en la zona mixta de la Caja Mágica.

"Luego siempre está la pregunta: ¿Se convertirá en alguien que está en la final de cada Gran Slam o es solo un muy buen jugador? Nunca se sabe, pero juega al tenis increíble y es divertido verlo", concluyó Medvedev, campeón del US Open 2021.

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