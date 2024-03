Jannik Sinner - Carlos Alcaraz: Horario y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelve a cruzar sus caminos esta sábado en las semifinales de Indian Wells, un partido que se presenta como un brutal choque de trenes entre dos tenistas en un momento de forma simplemente espectacular. El actual campeón en el desierto californiano se mide a un tenista que acumula un intimidante 19-0 en sus últimos 19 partidos en la ATP.

El español y el italiano están llamados a dominar el circuito en la próxima década y la mayoría de expertos les colocan como los sucesores del big three (Federer, Djokovic y Nadal). No en vano, son los únicos tenistas que han logrado conquistar algún grande en los últimos años e interrumpir la hegemonía de Nadal y Djokovic: Carlos Alcaraz suma dos (US Open 2022 y Wimbledon 2023) y Jannik Sinner se coronó el pasado mes de enero en el Open de Australia.

Sinner domina el cara a cara ante Alcaraz

El cara a cara entre Alcaraz y Sinner es favorable al italiano (4-3), quien ha imperado en sus dos últimos choques (Miami y Pekín). Pero Carlos Alcaraz ya batió el año pasado a Sinner en las semifinales de Indian Wells antes de coronarse por primera vez en el desierto californiano arrollando a Mevedev en la final. El murciano también derrotó a Sinner en los cuartos de final del US Open 2022, el que sería el primer major de la carrera del tenista de El Palmar.

Carlos Alcaraz repite en semifinales de Indian Wells tras jugar a un nivel muy alto toda la semana. El murciano ha exhibido un tenis de altura para despachar a Arnaldi, Felix Auger-Aliassime, Fábián Marozsán y Alexander Zverev. Frente al alemán, el murciano se sobrepuso a una invasión de abejas que interrumpió el partido dos horas y demostró que está listo para el desafío ante Jannik Sinner, el tenista más en forma del mundo.

El arranque perfecto de temporada de Sinner

Y es que el jugador italiano, número 3 de la ATP y que opta a desbancar a Alcaraz del segundo puesto del ranking, es actualmente un jugador inabordable. Sinner acumula una racha de 19 triunfos consecutivos, una secuencia colosal que le ha llevado a conquistar la Copa Davis, el Open de Australia, el torneo de Rotterdam y alcanza las semifinales de Indian Wells.

La trayectoria de Sinner en Indian Wells es perfecta y no ha cedido un set en sus cuatro partidos: Kokkinakis, Struff, Shelton y Jiri Lehecka.

"Siempre es divertido jugar con Carlos. Somos buenos amigos fuera de la pista. Dentro de la pista, solo intentamos dar cada uno el cien por cien. Creo que tenemos una buena actitud en la pista. Normalmente nuestros partidos son buenos. El año pasado contra él, especialmente aquí en esta pista, tuve muchos problemas. Jugó mucho mejor que yo. Luego dos semanas después jugué en Miami contra él y gané así que veremos", indicó el italiano sobre la semifinal ante el murciano.

La otra semifinal la disputarán el ruso Daniil Medvedev (n.4), que se impuso por 7-5 y 6-4 al danés Holger Rune (n.7); y el estadounidense Tommy Paul (n.17), que derrotó por 6-2, 1-6 y 6-3 al noruego Casper Ruud (n.9).

Horario y dónde ver el Sinner - Alcaraz

La semifinal de Indian Wells entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se jugará el sábado 16 de marzo en un horario aún por confirmar por parte de la organización. Podrás leer la crónica y todo lo relacionado con el partido en la web de Antena 3 Deportes.

