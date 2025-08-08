Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares de recompensa para el arresto de Nicolás Maduro

Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por toda información útil que facilite el arresto de Nicolás Maduro. Así lo ha anunciado la fiscal general de Estados Unidos (EEUU), Pam Bondi, en la red social 'X'. Una cifra que duplica la cantidad que expuso a principios de año el expresidente demócrata Joe Biden (25 millones de dólares) y que eleva los 15 millones impuestos por Trump durante su primer mandato en 2020.

En su comunicado, la fiscal acusa a Maduro de utilizar grupos criminales como Tren de Aragua, Cártel de Sinaloa o el Cártel de los Soles para traer drogas y violencia a EEUU. "Hoy la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de coca vinculadas a Maduro", especifica.

"El Departamento de Justicia ha incautado a incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos dos jets privados, nueve vehículos y mucho más", señala. Asimismo, Bondi ha calificado al presidente venezolano como "uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para" su "seguridad nacional".

Caracas califica de "patética" la propuesta de Washigton

Por su parte, el ejecutivo venezolano ha respondido frente a esta nueva medida planteada por EEUU. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha mostrado su rechazo frontal a lo que plantea Washington calificándolo de "cortina de humo".

"La patética recompensa de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto" comenzó diciendo en su escrito en Telegram. Gil, prosiguió diciendo que "mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela".

Un argumento que no le sorprende "viniendo de quien viene" lanzándole un dardo: "La misma que prometió una inexistente lista secreta de Epstein y que se revuelca en escándalos de favores políticos".

"Su show es un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política", señala.

Recordemos que en marzo de 2020,Maduro y otros 14 funcionarios y exfuncionaros venezolanos fueron acusados de narcoterrorismo, corrupción, narcotráfico y otros delitos. Fue en ese año, cuando Trump, en su primera legislatura, impuso una recompensa de 15 millones de dólares. Una cifra que posteriormente subió Biden a 25 millones, la misma que Washington ofreció por la captura de Osama Bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

