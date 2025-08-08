Respiro en Galicia: estabilizados todos los grandes incendios salvo uno en A Fonsagrada

Galicia respira con alivio. Los medios de extinción han logrado estabilizar o controlar casi todos los incendios forestales q en la comunidad. Solo sigue activo uno de los dos focos de A Fonsagrada, en la provincia de Lugo.

Según ha informado la Consellería do Medio Rural, esta evolución ha permitido desactivar la situación 2 de emergencia en los fuegos de As Neves y Salceda de Caselas, en Pontevedra. Ambos estaban entre los más preocupantes de los últimos días.

En Salceda de Caselas, parroquia de A Picoña, el fuego quedó controlado minutos antes de las 19:00 horas del miércoles. Las estimaciones provisionales apuntan a unas 80 hectáreas afectadas. En la zona han trabajado tres técnicos, trece agentes, veintiuna brigadas, trece motobombas, dos palas, cuatro helicópteros y dos aviones. También han intervenido efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El incendio de As Neves, en la parroquia de San Pedro de Batalláns, se estabilizó a las 11:17 horas. Llegó a afectar a la circulación en la autovía A-52. La UME desplegó allí a 70 efectivos y 75 vehículos. El balance provisional indica que han ardido más de 50 hectáreas.

En la provincia de A Coruña, el fuego de As Pontes de García Rodríguez, parroquia de O Freixo, quedó estabilizado a las 13:34 horas. La superficie calcinada ronda las 20 hectáreas.

También están controlados tres incendios en la Costa da Morte:

Camariñas-Xaviña: 50 hectáreas.

Ponteceso-Corme Aldea: 60 hectáreas.

Ponteceso-Brantuas: 200 hectáreas.

En Ourense, el incendio de Vilardevós-Terroso está controlado, con un balance de 570 hectáreas quemadas.

En A Fonsagrada, el foco de Cereixido, con 20 hectáreas, quedó estabilizado a las 09:41 horas. Sin embargo, sigue activo el de Monteseiro, que ya ha arrasado 120 hectáreas.

Incendios provocados

La Xunta ha señalado que algunos de estos incendios presentan indicios de intencionalidad, ya que comenzaron en varios puntos a la vez.

El miércoles se detuvo en Ourense a un joven de 28 años acusado de provocar fuegos de forma deliberada en varios lugares del municipio. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado que pasó a disposición judicial este jueves y quedó en libertad, con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado. Está investigado por un delito de incendio en grado de tentativa.

