Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Polémica Jumilla

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla y pide prohibir el velo en espacios públicos: "Vox quiere que España siga siendo España"

El líder de Vox se ha pronunciado en 'X' sobre la polémica abierta en Jumilla tras la prohibición de los ritos islámicos en las instalaciones deportivas.

Santiago Abascal

Santiago AbascalEUROPAPRESS

Publicidad

La polémica está servida en Jumilla, en la Región de Murcia. Allí se ha celebrado este viernes el primer pleno después de que el ayuntamiento -gobernado por el PP- haya sacado adelante una propuesta de Vox para prohibir los ritos islámicos en las instalaciones deportivas. Hoy continúa el cruce de acusaciones políticas. Este es el último de los peajes de Vox para mantener su apoyo a los populares en diferentes instituciones. El partido de Santiago Abascal no se va a quedar ahí, pues va a impulsar más medidas como esta, entre las que se encuentra la prohibición del velo islámico.

En esta localidad murciana, el PP necesita al único representante de Vox para desempatar sus 10 concejales de los otros tantos que suman el PSOE e IU-Podemos, y no duda en poner sus condiciones sobre la mesa.

La "amenaza real del islamismo"

"Estamos ante la amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo"

Santiago Abascal

El líder de Vox, Santiago Abascal, defiende medidas frente a la "amenaza real del islamismo" y la "invasión" de migrantes, a la vez que exige la prohibición del velo en un mensaje que ha publicado en su perfil de 'X'. Abascal considera que "no estamos ante un debate sobre la libertad religiosa como pretenden los cómplices de la invasión o los cobardes. Estamos ante la amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo, que trae consigo sus propias leyes, y que son incompatibles con nuestra cultura, con nuestra forma de vida, con los derechos de las mujeres y con la aconfesionalidad del Estado".

En este sentido, Abascal ha llamado a "proteger" los espacios públicos de "prácticas ajenas" a la cultura española, de la misma forma que a los españoles "de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión".

Aludiendo a que el año pasado en España se detuvo a 81 yihadistas y a que "este año vamos a batir ese récord", Santiago Abascal destaca que "el mismo islamismo que avanza en toda Europa por culpa de 'populares' y socialistas, que bajo la excusa de la libertad religiosa, amparan, promueven y subvencionan esta ideología nociva para los derechos y las libertades de los europeos".

"Allí donde el islamismo avanza, retroceden las libertades"

Abascal sostiene que "no es una casualidad" que "allí donde el islamismo avanza, retroceden las libertades, se denigra a la mujer, se persigue a los homosexuales, se violenta a los niños". Mantiene que son "realidades" que ya se viven "en muchas zonas de España" y que "por mucho que intenten ocultarlo, en nuestro país se están multiplicando las prácticas islamistas como la ablación femenina o el matrimonio forzoso e infantil, mientras populares y socialistas miran para otro lado".

"Pedimos que se prohíba el velo islámico"

"Por ser un símbolo de sumisión de la mujer"

Santiago Abascal

El líder de Vox señala que "España no es Al Andalus", y solicitan "del mismo modo que pedimos que no se cedan espacios públicos para la celebración de fiestas que promueven el islamismo", que "se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, por ser un símbolo de sumisión de la mujer".

Abascal mantiene que "Vox quiere que España siga siendo España" y que sus calles no parezcan las de "un país donde la mujer es un ser inferior y se cuelga a los homosexuales". "Para nosotros es muy importante mantener nuestra identidad y nuestras costumbres, y cualquier persona que venga a España debe hacerlo con la firme intención de adaptarse a nuestra cultura y a nuestras costumbres. Y renunciando expresamente a imponer ideologías y leyes totalitarias", ha afirmado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La comunidad islámica de Jumilla considera que "se está vulnerando la Constitución" con la prohibición de actos religiosos en los polideportivos municipales

Ahmed Khalifa

Publicidad

España

Santiago Abascal

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla y pide prohibir el velo en espacios públicos: "Vox quiere que España siga siendo España"

José María Ángel ha sido ingresado de urgencia tras un intento de suicidio

El excomisionado de la DANA, José María Ángel, ingresado de urgencia tras un intento de suicidio

Ahmed Khalifa

La comunidad islámica de Jumilla considera que "se está vulnerando la Constitución" con la prohibición de actos religiosos en los polideportivos municipales

Decenas de personas durante un rezo el último día de Ramadán, en el parque Casino de la Reina, a 30 de marzo de 2025, en Madrid
Murcia

PP y VOX se mantienen en su postura sobre el veto a los ritos islámicos en Jumilla mientras se agita el debate a nivel nacional

Los obispos se posicionan en contra del veto al culto musulmán en Jumilla y apelan al derecho a la libertad religiosa
Murcia

Los obispos se posicionan en contra del veto al culto musulmán en Jumilla y apelan al derecho a la libertad religiosa

Rajoy se pronuncia por primera vez sobre el 'caso Montoro': "Deberíamos ser todos un poco más prudentes"
Mariano Rajoy

Rajoy pide respetar la presunción de inocencia en el 'caso Montoro': "Deberíamos ser todos un poco más prudentes"

El expresidente del Gobierno se ha pronunciado por primera vez sobre el caso que involucra al que fue su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ha salido en su defensa pidiendo prudencia para que "no pase lo que ocurrió con Camps". También ha opinado sobre la situación del Gobierno actual.

Miguel Tellado
Política

El último choque entre el PP y el PNV: "Ladrones son los que tú sostienes en el Gobierno"

En redes sociales, el PP y el PNV han protagonizado el último rifirrafe, en el que Miguel Tellado a acusado a Aitor Esteban de mentir. Según 'El Correo', Cerdán confirmó que Antxon Alonso colaboró en la la negociación del PNV para investir a Pedro Sánchez. Esto ha desembocado en una serie de mensajes con los que muestran la tensión entre ambos partidos políticos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez

El juez Peinado pide investigar si Begoña Gómez tiene un correo electrónico oficial de Presidencia del Gobierno

Mujer con burka

Jumilla limita el uso de espacios públicos para celebraciones religiosas islámicas ajenas al consistorio

Pueblos que mantienen nombre vinculado a Franco

Los 6 pueblos de España que mantienen nombres relacionados con la dictadura de Franco

Publicidad