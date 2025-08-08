Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla y pide prohibir el velo en espacios públicos: "Vox quiere que España siga siendo España"

La polémica está servida en Jumilla, en la Región de Murcia. Allí se ha celebrado este viernes el primer pleno después de que el ayuntamiento -gobernado por el PP- haya sacado adelante una propuesta de Vox para prohibir los ritos islámicos en las instalaciones deportivas. Hoy continúa el cruce de acusaciones políticas. Este es el último de los peajes de Vox para mantener su apoyo a los populares en diferentes instituciones. El partido de Santiago Abascal no se va a quedar ahí, pues va a impulsar más medidas como esta, entre las que se encuentra la prohibición del velo islámico.

En esta localidad murciana, el PP necesita al único representante de Vox para desempatar sus 10 concejales de los otros tantos que suman el PSOE e IU-Podemos, y no duda en poner sus condiciones sobre la mesa.

La "amenaza real del islamismo"

"Estamos ante la amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo"

El líder de Vox, Santiago Abascal, defiende medidas frente a la "amenaza real del islamismo" y la "invasión" de migrantes, a la vez que exige la prohibición del velo en un mensaje que ha publicado en su perfil de 'X'. Abascal considera que "no estamos ante un debate sobre la libertad religiosa como pretenden los cómplices de la invasión o los cobardes. Estamos ante la amenaza real de una ideología extremista, como es el islamismo, que trae consigo sus propias leyes, y que son incompatibles con nuestra cultura, con nuestra forma de vida, con los derechos de las mujeres y con la aconfesionalidad del Estado".

En este sentido, Abascal ha llamado a "proteger" los espacios públicos de "prácticas ajenas" a la cultura española, de la misma forma que a los españoles "de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión".

Aludiendo a que el año pasado en España se detuvo a 81 yihadistas y a que "este año vamos a batir ese récord", Santiago Abascal destaca que "el mismo islamismo que avanza en toda Europa por culpa de 'populares' y socialistas, que bajo la excusa de la libertad religiosa, amparan, promueven y subvencionan esta ideología nociva para los derechos y las libertades de los europeos".

"Allí donde el islamismo avanza, retroceden las libertades"

Abascal sostiene que "no es una casualidad" que "allí donde el islamismo avanza, retroceden las libertades, se denigra a la mujer, se persigue a los homosexuales, se violenta a los niños". Mantiene que son "realidades" que ya se viven "en muchas zonas de España" y que "por mucho que intenten ocultarlo, en nuestro país se están multiplicando las prácticas islamistas como la ablación femenina o el matrimonio forzoso e infantil, mientras populares y socialistas miran para otro lado".

"Pedimos que se prohíba el velo islámico"

"Por ser un símbolo de sumisión de la mujer"

El líder de Vox señala que "España no es Al Andalus", y solicitan "del mismo modo que pedimos que no se cedan espacios públicos para la celebración de fiestas que promueven el islamismo", que "se prohíba el velo islámico en instalaciones públicas, por ser un símbolo de sumisión de la mujer".

Abascal mantiene que "Vox quiere que España siga siendo España" y que sus calles no parezcan las de "un país donde la mujer es un ser inferior y se cuelga a los homosexuales". "Para nosotros es muy importante mantener nuestra identidad y nuestras costumbres, y cualquier persona que venga a España debe hacerlo con la firme intención de adaptarse a nuestra cultura y a nuestras costumbres. Y renunciando expresamente a imponer ideologías y leyes totalitarias", ha afirmado.

