Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Baloncesto
Mundial
Ciclismo
Premier Padel 2024
Tenis
Deportes
Motor
Fútbol

Alpinismo

Una leyenda, un piolet y una lágrima: el emotivo regreso de Pérez de Tudela al corazón del alpinismo vasco

César Pérez de Tudela, a sus 86 años, emocionado en el museo de montaña de Azpeitia.

Imagen de P&eacute;rez de Tudela.

Imagen de Pérez de Tudela.Antena 3 Noticicas

Publicidad

A sus 86 años, abrazado a un antiguo piolet y visiblemente emocionado, el mítico alpinista César Pérez de Tudela ha visitado Mendietxe, el museo de montaña de Azpeitia. El director del centro, el reconocido montañero Alex Txikon, ejerció de anfitrión para Pérez de Tudela y su familia, en un reconocimiento de la trayectoria de una de las figuras más importantes del alpinismo español.

Pérez de Tudela, nacido en Madrid en 1940, es un nombre fundamental en la historia del montañismo español

Conocido por su tenacidad y por ser uno de los pioneros en abrir rutas de escalada de gran dificultad, se convirtió en una leyenda viva con su ascenso al Naranjo de Bulnes en la década de los 60 y, especialmente, por su participación en la expedición española al Annapurna en 1974. Su vida ha sido una constante superación de límites, no solo en la montaña, sino también como escritor, periodista y abogado, siendo autor de más de veinte libros sobre sus aventuras y experiencias.

Durante su visita, Txikon acompañó a Pérez de Tudela y su familia por las salas de la exposición donde se exhiben miles de piezas de material de montaña.

En el recorrido, además de ver algunas fotos del veterano alpinista, Pérez de Tudela se "reencontró" con un viejo piolet que le perteneció y que Txikon le "devolvió", en un gesto de admiración y respeto entre generaciones de montañeros.

Al final del recorrido, Txikon invitó a Pérez de Tudela a asistir a la inauguración de la ampliación del museo, que se espera para finales de año.

Pérez de Tudela, conmovido por el recibimiento, compartió algunas anécdotas con los presentes y elogió el trabajo de Mendietxe por preservar la historia del alpinismo.

Su presencia en el museo de Azpeitia no solo fue un homenaje a su figura, sino también un recordatorio de la pasión que acompaña, incluso con el paso de los años, a los deportistas cautivados por la montaña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

VIDEO: El amistoso entre Betis y Como termina con una tangana a puñetazo limpio

La pelea entre los jugadores de Como y Betis

Publicidad

Deportes

Montse Tomé

La RFEF cesará a Montse Tomé el lunes

Imagen de Pérez de Tudela.

Una leyenda, un piolet y una lágrima: el emotivo regreso de Pérez de Tudela al corazón del alpinismo vasco

Isco en el momento de su lesión

Alarma en el Betis: Isco estará tres meses de baja

Alejandro Davidovich sacando
Tenis

Continúa la mala racha: Davidovich abandona el Masters 1.000 de Cincinnati

Salah pide explicaciones por la muerte de Suleiman
Fútbol

Salah carga contra la UEFA por no decir que 'El Pelé Palestino' murió asesinado por Israel

Filippo Baroncini sobre su bici
Ciclismo

Baroncini, en coma tras una grave caída en el Tour de Polonia

Los médicos le mantienen en este estado para garantizar su inmovilidad debido a la fractura de su pómulo, pero su vida no corre peligro.

Carlos Alcaraz entrenando
Tenis

Alcaraz se enfrentará a Dzumhur en su debut en Cincinnati

Ambos se encontraron en la tercera ronda de Roland Garros, que terminó con victoria del español.

Ter Stegen y Szczesny

Ter Stegen recapacita, firma el informe médico y recupera la capitanía

Shigetoshi Kotari

Tragedia en el boxeo: muere un púgil por una lesión cerebral en la pelea por el título

Ander Garaiar tras ganar el oro

Ander Garaiar hace historia al llevarse el primer oro español en 100 metros lisos

Publicidad