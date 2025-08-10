Una leyenda, un piolet y una lágrima: el emotivo regreso de Pérez de Tudela al corazón del alpinismo vasco

A sus 86 años, abrazado a un antiguo piolet y visiblemente emocionado, el mítico alpinista César Pérez de Tudela ha visitado Mendietxe, el museo de montaña de Azpeitia. El director del centro, el reconocido montañero Alex Txikon, ejerció de anfitrión para Pérez de Tudela y su familia, en un reconocimiento de la trayectoria de una de las figuras más importantes del alpinismo español.

Pérez de Tudela, nacido en Madrid en 1940, es un nombre fundamental en la historia del montañismo español

Conocido por su tenacidad y por ser uno de los pioneros en abrir rutas de escalada de gran dificultad, se convirtió en una leyenda viva con su ascenso al Naranjo de Bulnes en la década de los 60 y, especialmente, por su participación en la expedición española al Annapurna en 1974. Su vida ha sido una constante superación de límites, no solo en la montaña, sino también como escritor, periodista y abogado, siendo autor de más de veinte libros sobre sus aventuras y experiencias.

Durante su visita, Txikon acompañó a Pérez de Tudela y su familia por las salas de la exposición donde se exhiben miles de piezas de material de montaña.

En el recorrido, además de ver algunas fotos del veterano alpinista, Pérez de Tudela se "reencontró" con un viejo piolet que le perteneció y que Txikon le "devolvió", en un gesto de admiración y respeto entre generaciones de montañeros.

Al final del recorrido, Txikon invitó a Pérez de Tudela a asistir a la inauguración de la ampliación del museo, que se espera para finales de año.

Pérez de Tudela, conmovido por el recibimiento, compartió algunas anécdotas con los presentes y elogió el trabajo de Mendietxe por preservar la historia del alpinismo.

Su presencia en el museo de Azpeitia no solo fue un homenaje a su figura, sino también un recordatorio de la pasión que acompaña, incluso con el paso de los años, a los deportistas cautivados por la montaña.

