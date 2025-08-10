Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alejandro Balde ayuda a construir un colegio en Guinea-Bisáu

El futbolista ha impulsado la construcción del centro, además de un sistema de abastecimiento de agua.

Alejandro Balde

Alejandro Balde ayuda a construir un colegio en Guinea-Bisáu | Getty

Daniel Caballero
Publicado:

El jugador del FC Barcelona, Alejandro Balde, ha querido tener un gesto de cariño con el pueblo natal de su padre, Sabuia, en Guinea-Bisáu. El futbolista siempre ha manifestado su deseo de ayudar a los niños de esta pequeña aldea africana, por lo que ha impulsado la construcción de una escuela, además de un sistema de abastecimiento de agua.

"Damos cosas por sentadas en nuestro día a día. Tener un colegio, una mesa y una silla donde estudiar. Incluso levantarnos por las mañanas y tener agua nada más abrir el grifo", declara el jugador. Balde visitó la aldea hace dos años y recibió todo el cariño y el calor de los habitantes "y sentí que todo ese cariño era una responsabilidad", afirma.

Por ello, el lateral decidió agradecer la cálida bienvenida que recibió. La anterior escuela que había en el pueblo estaba construida a partir de hojas y troncos de bambú, que creaba una cabaña rudimentaria con un aforo máximo de 15 niños, además, debido a los materiales con los que estaba construida, solo se podía asistir a clase cuando el tiempo lo permitía, ya que en caso de lluvias entraba agua y no se podía continuar con las lecciones.

De cara a la construcción de ambas infraestructuras, el plan inicial se enfrentó a un problema logístico: el pueblo se encuentra a cuatro horas de distancia de la capital y la carretera estaba en muy malas condiciones, por lo que los materiales no podían llegar a la aldea. En ese momento, el primo de Balde, Omar, se ofreció a construir la escuela con sus propias manos.

Desgraciadamente, Omar falleció hace unas semanas. "Ha hecho feliz a muchos niños y solo espero que nos cuide mucho allá donde esté", añadía Balde. "Con un pequeño gesto, una idea o con tan solo implicarte en algo, puedes cambiar la vida de mucha gente", concluía el lateral.

