Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Israel

Israel aprueba el plan de Netanyahu para ocupar Gaza

El Gobierno respalda el plan de Netanyahu para derrotar Hamás, establecer el control de seguridad israelí y sustituir la administración local.

Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Israel aprueba la ocupación y control de Gaza | EFE

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Este viernes, el Gobierno israelí ha dado luz verde a una propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu para intensificar la operación militar en la Franja de Gaza, incluyendo la ocupación de su capital, Gaza, bajo objetivos como su desmilitarización y el establecimiento de un control de seguridad por parte de Israel.

Según un comunicado oficial de la oficina de Netanyahu, "el Gabinete de Seguridad ha aprobado la propuesta del primer ministro para derrotar a Hamás" y las Fuerzas de Defensa de Israel se preparan para asumir el control de la ciudad de Gaza. A la vez, el comunicado menciona que se proporcionará asistencia humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate.

La estrategia respaldada por el gabinete se basa en cinco puntos clave para lograr el fin del conflicto: el desarme total de Hamás, la repatriación de todos los rehenes, vivos o fallecidos, la desmilitarización completa de la Franja de Gaza, el control israelí sobre la seguridad en ese territorio, y la creación de una nueva administración civil que no esté ligada ni a Hamás ni a la Autoridad Palestina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Trump anuncia aranceles del 100 % a chips y semiconductores

Donald Trump

Publicidad

Mundo

Washington ofrece 50 millones de dólares por toda información útil que pueda facilitar el arresto del mandatario venezolano

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares de recompensa para el arresto de Nicolás Maduro

Protestas en Israel

Miles de personas protestan en Israel contra el plan de Netanyahu para tomar el control de Gaza

Fulminante choque entre una furgoneta y un tren en Wola Filipowska, Polonia

Imágenes impactantes | Una camioneta es arrasada fulminantemente por un tren y su conductor sale ileso

Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Israel

Israel aprueba el plan de Netanyahu para ocupar Gaza

Aranceles Trump
EEUU

Confusión en la UE con los nuevos aranceles de Trump mientras las empresas del bloque pierden terreno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
Estados Unidos

Trump propone excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo electoral

En el caso de que se cumpla, el número de escaños por estado en la Cámara de Representantes y la distribución de fondos federales se modificaría.

Detenido tras una semana de fuga el autor del crimen que dejó a una bebé viva entre los restos de su familia asesinada
Estados Unidos

Detenido tras una semana de fuga el autor del crimen que dejó a una bebé viva entre los restos de su familia asesinada

Su nombre es Austin Robert Drummond y está acusado de asesinar a cuatro miembros de una misma familia. Tan solo una bebé de apenas siete meses fue hallada con vida.

Disparos en la cabeza en Gaza

Médicos Sin Fronteras alerta: el 11% de los muertos en las 'colas del hambre' de Gaza recibe disparos en la cabeza

Detención inmigrantes Los Ángeles

Vídeo: La trampa de la patrulla fronteriza de Los Ángeles para detener a un grupo de inmigrantes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

Netanyahu rechaza anexionarse Gaza pero Israel tomará el control del enclave

Publicidad