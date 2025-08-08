Israel aprueba el plan de Netanyahu para ocupar Gaza

Este viernes, el Gobierno israelí ha dado luz verde a una propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu para intensificar la operación militar en la Franja de Gaza, incluyendo la ocupación de su capital, Gaza, bajo objetivos como su desmilitarización y el establecimiento de un control de seguridad por parte de Israel.

Según un comunicado oficial de la oficina de Netanyahu, "el Gabinete de Seguridad ha aprobado la propuesta del primer ministro para derrotar a Hamás" y las Fuerzas de Defensa de Israel se preparan para asumir el control de la ciudad de Gaza. A la vez, el comunicado menciona que se proporcionará asistencia humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate.

La estrategia respaldada por el gabinete se basa en cinco puntos clave para lograr el fin del conflicto: el desarme total de Hamás, la repatriación de todos los rehenes, vivos o fallecidos, la desmilitarización completa de la Franja de Gaza, el control israelí sobre la seguridad en ese territorio, y la creación de una nueva administración civil que no esté ligada ni a Hamás ni a la Autoridad Palestina.

