El excomisionado de la DANA, José María Ángel, ingresado de urgencia tras un intento de suicidio

José María Ángel fue noticia tras saltar la polémica de su supuesto título falso por la que presentó su dimisión.

José María Ángel ha sido ingresado de urgencia tras un intento de suicidio

El excomisionado de la DANA, José María Ángel, ingresado de urgencia tras un intento de suicidio | EFE

Luis Alcantud | Beni López
Publicado:

José María Ángel, el excomisionado de la DANA que dimitió tras la polémica por la supuesta falsificación de su título universitario, ha sido ingresado de urgencia en el hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio, según han confirmado a 'Efe' fuentes del PSPV-PSOE.

La semana pasada salió la noticia de su dimisión, todo ello, después de que se conociera la presunta falsificación de su título universitario, y con ello, acceder presuntamente a un puesto en la Administración Pública. Tal y como detalló 'El Mundo', el pasado 28 de julio, la Agencia Antifraude de Valencia sostuvo que el comisionado del Gobierno para la reconstrucción de los daños provocados por la DANA falsificó un título de diplomado enArchivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia. Algo, que Jose María Ángel calificó de "ataque injustificado" causándole un daño personal "enorme".

Pedro Sánchez sobre la hospitalización de José María Ángel "Todo mi cariño y apoyo"

Durante la mañana del viernes 8 de agosto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su apoyo al excomisionado para la reconstrucción de la DANA tras conocerse la noticia de su ingreso. "Todo mi cariño y apoyo a José María Ángel y a su familia en estos difíciles momentos", ha afirmado el presidente del Ejecutivo en la red social 'X'.

Un mensaje que viene precedido tras las palabras de la ministra Diana Morant en la misma red social, asegurando que estaba "en estado de shock y rotos de dolor por el estado de José María Ángel". Unas palabras con las que le ha deseado que se recupere "lo más pronto posible".

Por su parte, la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró ha mostrado su cariño hacia José María Ángel, quien "ha tenido como principal objetivo el servicio público". "Tenemos el corazón en un puño, pero sabemos que eres fuerte. Y te enviamos aún más fuerza a ti y a tu familia", ha expresado.

La carta de su dimisión

En su escrito dirigido al ministro de Política Territorial, al que tuvo acceso 'Efe', José María Ángel expresó que "jamás" falsificó ningún documento y se ha valido "de ningún documento falso para acceder a ningún puesto".

Una decisión con la que defiende su "honestidad y honor" y anuncia su jubilación. El excomisionado de la DANA dio este paso llegó después de que se conociera un informe de la Agencia Antifraude que apela que utilizó un título "presumiblemente falso" para acceder a un nivel y sueldo como funcionario de la Diputación de Valencia superior al que le correspondía por su nivel de estudio, según 'Efe'.

Por todo ello, "frente al ruido, la sospecha o el oportunismo" afirma quedarse "con la conciencia tranquila y la memoria de una vida entregada al bien común. Porque servir es lo contrario de servirse". Con este escrito, José María Ángel puso fin a cuarenta años de servicio público.

A su vez, la Diputación de Valencia solicitó "expedientes de información reservada" para el Comisionado por la DANA y su mujer, subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. Según confirmó la Diputación a 'Efe' a ambos se les ha pedido que aporten documentación para certificar cómo se llevaron a cabo la ocupación sus respectivas plazas.

Zulima Pérez Seguí tomará el revelo de José María Ángel

Tras la polémica, será Zulima Pérez Seguí la nueva comisionada del Gobierno. Este nombramiento se realizará a partir del 26 de agosto en la primera reunión del Consejo de Ministros, según confirmó el Gobierno a 'Efe'.

Pérez tomará el relevo de Ángel después de que fuese nombrada como coordinadora del comité de expertosformado para la reconstrucción de zonas afectadas por la DANA.

Zulima Pérez Seguí es doctora en Derecho con mención internacional por la Universitat de Valencia. Asimismo, es licenciada en Ciencias Políticas de la Administración por la Miguel Hernández y docente de varios másteres y diplomas, según detalla un documento de la Generalitat Valenciana.

