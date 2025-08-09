Baroncini, en coma tras una grave caída en el Tour de Polonia

El ciclista italiano Filippo Baroncini, de 24 años, sufrió una dura caída durante la tercera etapa del Tour de Polonia y los servicios médicos le mantienen en coma inducido, ya que una de las fracturas que sufrió está localizada en el pómulo y requiere de una inmovilidad total. Baroncini, del UAE Team Emirates fue uno de los seis ciclistas involucrados en un accidente a 20 km de la meta, que provocó la neutralización de la etapa por la falta de ambulancia tras atender a los afectados.

Baroncini sufrió numerosas lesiones en la cabeza, incluyendo una fractura de vértebra cervical que, afortunadamente, no tiene secuelas neurológicas, diversas fracturas faciales y de clavícula. "No sufrió daño en sus órganos vitales. La vida de Filippo no corre peligro", informaron los médicos del hospital de Walbrzych.

"Nuestro ciclista se encuentra en coma inducido. Los médicos lo han sedado profundamente y su estado es estable", comunicó Mauro Gianetti, director general del UAE Team Emirates, en Tuttobiciweb, al tiempo que explicó que el motivo de la sedación era para garantizar su inmovilidad, necesaria para no agravar la fractura en el pómulo izquierdo de la que será operado lo más pronto posible. "Hemos decidido operarlo en Italia. Filippo llegará a Italia el martes por la noche. En cuanto a la ciudad donde será operado, Milán es la opción más probable", señaló Gianetti.

