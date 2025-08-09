Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Ciclismo

Baroncini, en coma tras una grave caída en el Tour de Polonia

Los médicos le mantienen en este estado para garantizar su inmovilidad debido a la fractura de su pómulo, pero su vida no corre peligro.

Filippo Baroncini sobre su bici

Filippo Baroncini sobre su biciGetty

Publicidad

Daniel Caballero
Publicado:

El ciclista italiano Filippo Baroncini, de 24 años, sufrió una dura caída durante la tercera etapa del Tour de Polonia y los servicios médicos le mantienen en coma inducido, ya que una de las fracturas que sufrió está localizada en el pómulo y requiere de una inmovilidad total. Baroncini, del UAE Team Emirates fue uno de los seis ciclistas involucrados en un accidente a 20 km de la meta, que provocó la neutralización de la etapa por la falta de ambulancia tras atender a los afectados.

Baroncini sufrió numerosas lesiones en la cabeza, incluyendo una fractura de vértebra cervical que, afortunadamente, no tiene secuelas neurológicas, diversas fracturas faciales y de clavícula. "No sufrió daño en sus órganos vitales. La vida de Filippo no corre peligro", informaron los médicos del hospital de Walbrzych.

"Nuestro ciclista se encuentra en coma inducido. Los médicos lo han sedado profundamente y su estado es estable", comunicó Mauro Gianetti, director general del UAE Team Emirates, en Tuttobiciweb, al tiempo que explicó que el motivo de la sedación era para garantizar su inmovilidad, necesaria para no agravar la fractura en el pómulo izquierdo de la que será operado lo más pronto posible. "Hemos decidido operarlo en Italia. Filippo llegará a Italia el martes por la noche. En cuanto a la ciudad donde será operado, Milán es la opción más probable", señaló Gianetti.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

VIDEO: El amistoso entre Betis y Como termina con una tangana a puñetazo limpio

La pelea entre los jugadores de Como y Betis

Publicidad

Deportes

Filippo Baroncini sobre su bici

Baroncini, en coma tras una grave caída en el Tour de Polonia

Carlos Alcaraz entrenando

Alcaraz se enfrentará a Dzumhur en su debut en Cincinnati

Ter Stegen y Szczesny

Ter Stegen recapacita, firma el informe médico y recupera la capitanía

Shigetoshi Kotari
Boxeo

Tragedia en el boxeo: muere un púgil por una lesión cerebral en la pelea por el título

Ander Garaiar tras ganar el oro
Atletismo

Ander Garaiar hace historia al llevarse el primer oro español en 100 metros lisos

Iskander
Natación

Iskander Sagarminaga, el vasco que domina los mares

Iskander ha completado el temido Canal del Norte nadando. Ya ha completado 3 de los 7 mares, además de conquistar la Triple Corona.

Robert Lewandowski y Lamine Yamal
Fútbol

Multan a Lamine y Lewandowski por saltarse las normas del protocolo antidopaje

Hansi Flick recibió una sanción disciplinaria por "conducta antideportiva" y se perderá el debut en la Champions.

Carlos Alcaraz con España en la Copa Davis

Alcaraz y Davidovich jugarán la Copa Davis contra Dinamarca en septiembre

Iñigo Martínez con la Copa del Rey

Iñigo Martínez se despide de sus compañeros antes de poner rumbo al Al-Nassr

Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Cuatro detenidos por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla

Publicidad