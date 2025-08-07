Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Cuándo juega Carlos Alcaraz el Masters 1000 de Cincinnati? Horario y dónde se juega

Tras su ausencia en el Masters 1000 de Canadá, el murciano reaparece para coger ritmo antes del US Open.

Carlos Alcaraz entrenando

Carlos Alcaraz entrenandoGetty

Daniel Caballero
Publicado:

Carlos Alcaraz fue baja para el Masters 1000 de Canadá por "pequeños problemas musculares", sin embargo, ya está de vuelta para iniciar su gira norteamericana de pista dura en el Masters 1.000 de Cincinnati. El español jugó su último partido oficial en la final de Wimbledon, donde cayó derrotado ante Jannik Sinner y el año pasado no pudo pasar de primera ronda en Cincinnati. Si bien es cierto que en 2023 alcanzó la final, pero no pudo superar a Novak Djokovic en un partido antológico.

¿Cuándo debuta Alcaraz?

El de El Palmar jugará su primer partido en el Masters 1.000 de Cincinnati el próximo domingo, 10 de agosto, en el Lindner Family Tennis Centre, pero el horario aún está por determinar. Su rival será el italiano Mattia Bellucci o el bosnio Damir Dzumhur, y jugaría sus próximos partidos el martes 12, el jueves 14 y el sábado 16. Podrás seguir la última hora del duelo en la web de Antena 3 Deportes.

Un cuadro complicado para el Murciano

El número 2 del mundo tendrá un camino difícil si quiere hacerse con el Masters 1.000 de Cincinnati (como no puede ser de otra manera). Alcaraz comenzará en segunda ronda, frente al ganador del Dzumhur-Bellucci. A continuación, su rival más probable en tercera ronda sería el neerlandés Tallon Griekspoor.

Una vez en octavos, los rivales más probables, si nos fijamos en su posición en el ránking ATP serían Denis Shapovalov o el 'cañonero' checo Mensik, campeón de Miami. En cuartos le esperaría el gran defensor Alex de Miñaur, que además atraviesa un gran estado de forma, pero podrían 'colarse' riales como Popyrin o Rublev. La teoría señala que en semifinales se encontraría con Ben Shelton o con Alexander Zverev y, finalmente, se vería las caras con Jannik Sinner.

Así las cosas, los teóricos cuartos de final masculinos de Cincinnati atendiendo al ranking serían Sinner (1)-Musetti (8), Fritz (4)-Rune (7), Shelton (5)-Zverev (3) y De Miñaur (6)-Alcaraz (2).

