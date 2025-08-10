Álex Palou se proclama campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera

Álex Palou se ha proclamado campeón de la IndyCar sin haber terminado la carrera. Esto se debe a que Pato O'Ward ha sufrido una serie de problemas mecánicos que han obligado al mexicano a ir a boxes. Al no poder volver a participar en la prueba, no hay forma de que el español no salga campeón de la IndyCar.

El corredor de Chip Ganassi comenzó en quinta posición el Gran Premio de Portland de este domingo. El piloto de Arrow McLaren, Pato O'Ward, era el único capaz de disputarle el título a Palou, además, salía desde la 'pole'. Sin embargo, unos problemas mecánicos le dejaron sin oportunidades de ganar la prueba.

El piloto español se salió de la pista durante el 'Fast Six', la ronda donde se definió la 'pole' y los seis primeros lugares de la parrilla de salida., quedando relegado a la tercera fila de cara a la carrera. "Di lo mejor de mí, intenté ir lo más rápido posible, quizá fui un poco al límite. Pero estoy contento de estar en el Fast Six, de salir entre los seis primeros mañana y listo para pelear", declaró Palou al finalizar la sesión del pasado sábado.

Antes de la prueba, Palou aventajaba por 121 puntos a O'Ward en la clasificación y, para coronarse campeón, solo necesitaba conservar una diferencia de 108, diferencia que ha conseguido tras el abandono del mexicano y ya es campeón de la IndyCar por cuarta vez, la tercera consecutiva (2021, 2023, 2024 y ahora 2025).

