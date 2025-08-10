Alarma en el Betis: Isco estará tres meses de baja

Isco Alarcón estará alrededor de tres meses en el dique seco por una lesión que sufrió este sábado en La Rosaleda. El centrocampista recibió un golpe en el tobillo izquierdo por el que salió del campo en muletas y con una férula. El conjunto bético ha dado a conocer este domingo el parte médico del futbolista, que indica que el malagueño "sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo".

"Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso", aclara también el club verdiblanco.

Isco ya fue operado dos veces en esa zona el año pasado y se le colocó una placa. Aunque el Betis no ofrece tiempo de baja en su comunicado, la ausencia del jugador se prolongará, al menos, durante 12 jornadas de LaLiga y 4 partidos de Europa League, o lo que es lo mismo, la mitad de la primera fase de la competición europea.

En peligro la operación Antony

Esta lesión llega en un mal momento para los béticos, que no solo pierden una pieza clave en su esquema, si no que ahora podrían necesitar buscar un recambio en el mercado. Recordemos que los verdiblancos tenían pensado acometer una ofensiva por Antony en la recta final del mercado, en un movimiento en el que deberán invertir una gran suma de dinero, pero con este varapalo puede que la estrategia de fichajes del Betis cambie.

