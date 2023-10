Carlos Alcaraz sucumbe ante Jannik Sinner en las semifinales del Abierto de China

No pudo ser. Carlos Alcaraz cayó eliminado en las semifinales del Abierto de China ante un Jannik Sinner que se ha convertido, con permiso de Djokovic, en la bestia negra del tenista murciano. El pupilo de Juan Carlos Ferrero cedió en dos sets (7-6 (4) y 6-1) y no podrá tomarse la revancha ante Daniil Medvedev, el otro finalista que superó en la otra semifinal al alemán Alexander Zverev por 6-4 y 6-3 y que apeó a Alcaraz en las semifinales del US Open.

Hasta cuatro victorias -en siete encuentros- suma Sinner frente a Carlos Alcaraz, lo que le convierte en uno de los pocos tenistas en tener el cara a cara a favor frente al fenómeno de El Palmar. No acaba de enderezar el rumbo Alcaraz desde aquella increíble remontada ante Djokovic en la final de Wimbledon. La gira norteamericana (Montreal, Cincinnati y US Open) la cerró sin títulos y ahora se marca de Pekín con otra derrota.

El Masters 1.000 de Shanghái es el siguiente objetivo de Carlos Alcaraz en la recta final del 2023, un año de récord en el que ha sumado seis títulos hasta la fecha (Buenos Aires, Indian Wells, Conde Godó, Madrid, Queen's y Wimbledon). En el debe del joven tenista español las derrotas en Roland Garros y el US Open, donde Djokovic no falló para elevar su cuenta de grand slam hasta los 24.

Sinner frena a Alcaraz en Pekín

Jannik Sinner se mostró este martes superior a un Alcaraz que comenzó el duelo con un break que invitaba al optimismo. Pero el tenista transalpino resurgió tras recuperar dos bolas de break en el tercer juego... Así, Sinner consiguió romperle en su segunda oportunidad para establecer el 2-2, y aunque Alcaraz respondió con un 'contrabreak', el transalpino firmó otra rotura que condenó a la manga a la muerte súbita. En ella, el español se vio lastrado por un 1-4 en contra que ya no consiguió remontar.

El golpe pasó factura a Alcaraz, que nada más comenzar la segunda manga cedió su servicio. No le salían las cosas al murciano, que llegó a desaprovechar hasta cinco bolas de 'break' antes de que el italiano encarrilase el choque con otro quiebre para el 4-1.

Otro juego para Sinner dejó al español al límite, desconectado, y todo se resolvió con un nuevo 'break' del transalpino para cerrar el duelo en una hora y 54 minutos de juego. Su rival en la final será el ruso Daniil Medvedev, que derrotó en la otra semifinal al alemán Alexander Zverev (6-4, 6-3).