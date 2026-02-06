Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Óscar Puente vuelve a reunirse, por tercer día consecutivo, con los sindicatos para evitar la huelga del lunes

La huelga del sector ferroviario se mantiene para el lunes, martes y miércoles de la semana que viene aunque hoy el ministro vuelve a reunirse con los sindicatos para intentar evitarla.

Imagen de archivo de &Oacute;scar Puente

Imagen de archivo de Óscar PuenteEFE

Miriam Vázquez
Publicado:

"No hay dos sin tres", y el ministro Óscar Puente da cuenta de ello que este viernes de nuevo, y por tercer día consecutivo, vuelve a reunirse con los sindicatos ferroviarios de CCOO, UGT y el de maquinistas, Semaf. El objetivo sigue siendo evitar la huelga convocada para el lunes que viene, martes y miércoles.

A este paro están llamados todos los sectores: la operación, el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.

Desde los sindicatos se exige recuperar los estándares de seguridad y cambiar el modelo del sistema ferroviario depués de los trágicos accidentes en Adamuz y en Gelida. 47 personas han perdido la vida, 46 en Córdoba y uno en Cataluña.

Presentes en la reunión que comenzará a las 09:30h, igual que en los dos encuentros anteriores, estarán también el presidente de Adif, Pedro Marco, y el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia.

La secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez, dijo tras el segundo encuentro que se habían dado pasos, "pero no los suficientes para tener las cosas cerradas", por lo que la convocatoria de huelga seguía en pie. Páez detalló que las propuestas de inversión en mantenimiento y personal de Renfe y el gestor de infraestructuras, Adif, tienen que concretarse en cifras, unos números que Transportes debe negociar con Hacienda.

El sindicato de maquinistas, Semaf, coincidió en que los avances no eran suficientes y apuntó a la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Gobierno y la Agencia de Seguridad Ferroviaria para definir nuevos protocolos más exigentes. Para Semaf, la Agencia de Seguridad debe supervisar el sistema para todas las operadoras (además de Renfe, Ouigo e Iryo en alta velocidad) y establecer normas homogéneas que garanticen la calidad del servicio para los usuarios.

