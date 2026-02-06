Semifinales Copa del Rey 2026: Atlético - Barcelona y Athletic Club - Real Sociedad

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad son las dos eliminatorias de semifinales de la Copa del Rey, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Las eliminatorias de ida se disputarán, en horario aún por definir, entre el martes 10 y jueves 12 de febrero, y la vuelta entre el martes 3 y jueves 5 de marzo. La gran final está prevista en un principio para el sábado 18 de abril en La Cartuja de Sevilla.

Copa de la Reina: así quedan las semis

Asimismo, Club Deportivo Tenerife-Atlético de Madrid y Levante Badalona-Barcelona son las dos semifinales de la Copa de la Reina.

El CD Tenerife femenino, tras eliminar al Madrid CFF en cuartos, llega a las semifinales por cuarta vez en su historia con el objetivo de entrar por primera vez en la final. Buscará ese reto frente al Atlético de Madrid, ganador de la Copa de la Reina dos veces, en 2016 y 2023, y rival al que ya ganó esta temporada en la Liga.

La otra eliminatoria es un derbi catalán. El Levante Badalona, tras ganar a la Real Sociedad en cuartos, disputará la primera semifinal de su historia frente al Barcelona, vigente campeón y ganador de once títulos, siendo el club más laureado de la competición, con trece finales disputadas.

Las semifinales se disputarán a doble partido. La ida será, en horario aún por definir, entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo mientras que la vuelta será una semana después, entre el martes 17 y el jueves 19 del mismo mes. La final se disputará el 16 de mayo en el estadio Gran Canaria, en Las Palmas.

