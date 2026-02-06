Copa del Rey
Semifinales Copa del Rey 2026: Atlético - Barcelona y Athletic Club - Real Sociedad
Ya conocemos las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026 tras el sorteo celebrado en Las Rozas.
Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club de Bilbao-Real Sociedad son las dos eliminatorias de semifinales de la Copa del Rey, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
Las eliminatorias de ida se disputarán, en horario aún por definir, entre el martes 10 y jueves 12 de febrero, y la vuelta entre el martes 3 y jueves 5 de marzo. La gran final está prevista en un principio para el sábado 18 de abril en La Cartuja de Sevilla.
Copa de la Reina: así quedan las semis
Asimismo, Club Deportivo Tenerife-Atlético de Madrid y Levante Badalona-Barcelona son las dos semifinales de la Copa de la Reina.
El CD Tenerife femenino, tras eliminar al Madrid CFF en cuartos, llega a las semifinales por cuarta vez en su historia con el objetivo de entrar por primera vez en la final. Buscará ese reto frente al Atlético de Madrid, ganador de la Copa de la Reina dos veces, en 2016 y 2023, y rival al que ya ganó esta temporada en la Liga.
La otra eliminatoria es un derbi catalán. El Levante Badalona, tras ganar a la Real Sociedad en cuartos, disputará la primera semifinal de su historia frente al Barcelona, vigente campeón y ganador de once títulos, siendo el club más laureado de la competición, con trece finales disputadas.
Las semifinales se disputarán a doble partido. La ida será, en horario aún por definir, entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo mientras que la vuelta será una semana después, entre el martes 17 y el jueves 19 del mismo mes. La final se disputará el 16 de mayo en el estadio Gran Canaria, en Las Palmas.
¡Derbi vasco y bombazo Atleti - Barça!
La ida será en el Metropolitano, con la vuelta en el Camp Nou. En la otra semifinal, ida en San Mamés y vuelta Anoeta.
La ida entre el 10 y el 12 de febrero; la vuelta, entre el 3 y 5 de marzo.
ATLÉTICO DE MADRID - BARCELONA y ATHLETIC CLUB - REAL SOCIEDAD
¡ESTAS SON LAS SEMIFINALES DE LA COPA DEL REY 2025-26!
¡Vamos con el sorteo! Recordemos que es sorteo puro
Barcelona, Atleti, Real Sociedad y Athletic Club en liza...
Marcos Llorente, contento tras la manita al Betis en cuartos
"Necesitábamos un partido como el del Betis", dice el lateral del Atlético. "Preferimos la vuelta en casa, está claro, para celebrarlo con los nuestros... pero es un sorteo".
Milinko Pantic también será mano inocente hoy en el sorteo
El mítico exjugador del Atlético está presente en Las Rozas. Fue campeón de Copa en la 1995-96, marcando al Barcelona en la final de La Romareda: "Gracias a mis compañeros, la jugada fue una preciosidad".
Xabi Prieto, mano inocente del sorteo semifinales Copa del Rey
El histórico exjugador de la Real Sociedad será hoy la mano inocente para determinar las dos semifinales de la Copa del Rey.
"Estamos encantados de estar aquí otra vez, por tercer año consecutivo. Estamos soñando con poder vivir otra final, ahora con público. Ojalá nos toque la vuelta de la semifinal en casa, con nuestra gente", ha dicho Xabi Prieto.
Nico Serrano, del Athletic: "La vuelta siempre mejor en San Mamés"
"Toque lo que toque va a ser bonito, porque un partido va a ser aquí en Bilbao", asegura. Ganaron en el último minuto al Valencia al Mestalla, algo que les ha dado "mucha moral".
Álex Remiro toma la palabra antes del sorteo copero
"Vamos a ver quién nos toca, ilusión tenemos muchísima. Queremos volver a vivir una final con nuestra gente".
Alejandro Balde, con ilusión por las semifinales coperas
"Muchas ganas de que llegue el partido. Es muy importante para nosotros... a ver qué rival nos toca. Una de las cosas bonitas de la Copa es que cualquier rival, sin importar la categoría, te pone las cosas difíciles. Ya lo vimos con el Albacete. Este año queremos volver a ganarla", ha dicho el azulgrana en la previa.
¡Y ahora llega el turno de la Copa del Rey!
Destino Sevilla para Barça, Atleti, Real Sociedad y Athletic... Tic, tac...
¡Levante Badalona - Barcelona y Atlético de Madrid - Tenerife!
¡Ya conocemos las semifinales de la Copa de la Reina! Habrá derbi catalán y el Atleti se enfrentará al Tenerife.
Ahora sí que sí... ¡empieza el sorteo de la Copa de la Reina!
Amanda Sampedro, mano inocente
Campeona de la Copa de la Reina en 2016 con el Atlético de Madrid. Fue el primer título colchonero.
¡ARRANCA EL SORTEO EN LAS ROZAS!
Vamos primero con el sorteo de la Copa de la Reina 2026. Se enfrentarán Atlético de Madrid, Barcelona, Costa Adeje Tenerife y FC Levante Badalona.
¿A qué equipos han eliminado los semifinalistas?
- Athletic Club: Ourense, Cultural Leonesa y Valencia
- Real Sociedad: Negreira, Reus Reddis, Eldense, Osasuna y Alavés
- FC Barcelona: Guadalajara, Racing de Santander y Albacete
- Atlético de Madrid: Atlético Baleares, Deportivo de la Coruña y Real Betis
3 de los 4 equipos semifinalistas, procedentes de la Supercopa
Otras de las particularidades de este nuevo formato copero es que los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España tienen el derecho de saltarse las dos primeras rondas del torneo copero. Barça, Atlético y Athletic, que estuvieron en Arabia Saudí en enero, están en semis; el Real Madrid es el único de los cuatro que se ha caído del cartel.
Todo está listo para el sorteo de semifinales de Copa del Rey hoy
¡Recuerda! El sorteo será a las 13:00 horas en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Tic, tac... Te lo contamos aquí en directo.
También se celebran hoy las semifinales de la Copa de la Reina 2026
El sorteo de semifinales de la Copa del Rey de este viernes 6 de febrero coincidirá también con el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina.
"Las dos grandes competiciones por eliminatorias del fútbol español se hermanarán el próximo viernes 6 de febrero con motivo de su sorteo para las semifinales. A partir de las 13:00 horas en horario peninsular español, la Copa de la Reina Iberdrola y la Copa del Rey Mapfre conocerán sus últimos emparejamientos antes de sendas finales en la única ronda de la temporada futbolística que se disputa a ida y vuelta", informó la RFEF.
Atlético de Madrid, Barcelona, Costa Adeje Tenerife y FC Levante Badalona, los equipos en liza hoy.
Barcelona, Atlético, Real Sociedad y Athletic Club
La victoria este jueves por 0-5 del conjunto del Cholo Simeone contra el Betis en el estadio de La Cartuja completó el cuadro de los cuatro clubes en la penúltima ronda del torneo, tras los triunfos del Barcelona frente al Albacete y del Athletic Club y la Real Sociedad frente al Valencia y el Alavés, respectivamente.
Primera eliminatoria a ida y vuelta de la Copa del Rey
Las eliminatorias, que serán a doble vuelta, empezarán la próxima semana. La ida está prevista para los días 10, 11 o 12 de febrero, a falta de emparejamientos, fechas concretas y horario, mientras que la vuelta se disputará el 3, 4 o 5 de marzo.
Solo Primeras: sorteo sin condicionantes
El sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026 será puro, es decir, sin ningún condicionante y con cuatro equipos de Primera.
El Albacete, único club de Segunda que seguía en liza, quedó eliminado el pasado martes tras perder (1-2) ante el Barcelona en el Carlos Belmonte.
La Ciudad del Fútbol de Las Rozas está preparada
La Copa del Rey 2025 - 2026 afrontará los días 10 - 12 de febrero y 3 - 5 de marzo la última ronda antes de la gran final en Sevilla.
Cuatro clubes se enfrentarán a doble partido en las semifinales del torneo copero tras la disputa de los cuartos de final.
La Ciudad del Fútbol de Las Rozas albergará, como ya es tradición, el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026.
Sorteo Copa del Rey 2026 en directo: Emparejamientos y cruces de las semifinales hoy
Las semifinales de la Copa del Rey se sortean hoy viernes en la Ciudad del Fútbol de la localidad madrileña de Las Rozas, sin condicionantes y con el Barcelona, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad y el Athletic Club a la espera de su rival.
