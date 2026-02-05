Los líderes nacionales se vuelcan con sus candidatos antes del cierre de campaña en Aragón

Lo que ocurra en Aragón este domingo no se quedará en la autonomía, sino que se leerá también en clave nacional. Los líderes nacionales de los principales partidos lo saben, y por eso arropan a sus candidatos a pocas horas del cierre de campaña electoral.

El Partido Popular tiene como objetivo gobernar en solitario. Sin embargo, las encuestas, que otorgan la victoria al PP, alejan a los populares de la mayoría absoluta, por lo que terminarían necesitando a Vox, quizá más que nunca, a la hora de formar gobierno en Aragón.

Sánchez también se examina ante las urnas de Aragón. Con su primera ministra como candidata, Pilar Alegría, el PSOE intentará al menos mantener sus escaños, aunque algunas encuestas vaticinan que su resultado podría ser peor.

Según los sondeos, Vox mejoraría notablemente sus resultados en Aragón, pudiendo tener la llave de un gobierno junto al Partido Popular. Incluso, en algún territorio se pronostica un 'sorpasso' de Vox al PSOE.

Habrá que esperar al domingo 8 de febrero para saber si las urnas dan la razón a los sondeos. Por ahora, los líderes nacionales apuran las últimas 24 horas para lograr el voto de los indecisos.