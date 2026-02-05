Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Elecciones Aragón

Los líderes nacionales se vuelcan con sus candidatos antes del cierre de campaña en Aragón

La votación del próximo domingo se analizará también en clave nacional. El PP aspira a gobernar en solitario, aunque las encuestas indican que no lograría la mayoría absoluta, necesitando por tanto a Vox para formar gobierno. El PSOE tratará de mantener al menos sus escaños.

Los líderes nacionales se vuelcan con sus candidatos antes del cierre de campaña en Aragón

Los líderes nacionales se vuelcan con sus candidatos antes del cierre de campaña en Aragón | Europa Press

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

Lo que ocurra en Aragón este domingo no se quedará en la autonomía, sino que se leerá también en clave nacional. Los líderes nacionales de los principales partidos lo saben, y por eso arropan a sus candidatos a pocas horas del cierre de campaña electoral.

El Partido Popular tiene como objetivo gobernar en solitario. Sin embargo, las encuestas, que otorgan la victoria al PP, alejan a los populares de la mayoría absoluta, por lo que terminarían necesitando a Vox, quizá más que nunca, a la hora de formar gobierno en Aragón.

Sánchez también se examina ante las urnas de Aragón. Con su primera ministra como candidata, Pilar Alegría, el PSOE intentará al menos mantener sus escaños, aunque algunas encuestas vaticinan que su resultado podría ser peor.

Según los sondeos, Vox mejoraría notablemente sus resultados en Aragón, pudiendo tener la llave de un gobierno junto al Partido Popular. Incluso, en algún territorio se pronostica un 'sorpasso' de Vox al PSOE.

Habrá que esperar al domingo 8 de febrero para saber si las urnas dan la razón a los sondeos. Por ahora, los líderes nacionales apuran las últimas 24 horas para lograr el voto de los indecisos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Paco Salazar señala haber "respetado a todas las compañeras como trabajadoras y mujeres" en la comisión Koldo del Senado

Paco Salazar comparece durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado

Publicidad

España

Los líderes nacionales se vuelcan con sus candidatos antes del cierre de campaña en Aragón

Los líderes nacionales se vuelcan con sus candidatos antes del cierre de campaña en Aragón

Toni Comín, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí

El TJUE tumba la decisión del Parlamento Europeo de suspender la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí

José Luis Ábalos y Koldo García

Ábalos y Koldo tendrán que comparecer presencialmente ante el Tribunal Supremo

Isabel Díaz Ayuso, Núñez Feijóo y Manuel Bautista
Partido Popular

Feijóo asegura que el PP investigó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles y la archivó al no estar "probada"

Villarejo
Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo y López Madrid del encargo para acosar a la doctora Elisa Pinto

Marcelino Iglesias
Elecciones Aragón

Las llamadas robotizadas del PSOE de Aragón: "¿Sabía usted que el PP de Azcón ha votado en contra de que suban las pensiones?"

Los populares han denunciado a la Junta Electoral, mientras el PSOE defiende su legalidad.

Pedro Sánchez en el World Governments Summit 2026
España

Pedro Sánchez defiende en The New York Times la regularización de migrantes: "Occidente necesita gente"

El presidente del Gobierno justifica la regularización de medio millón de inmigrantes sin papeles apelando a razones éticas y económicas.

Paco Salazar comparece durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado

Paco Salazar señala haber "respetado a todas las compañeras como trabajadoras y mujeres" en la comisión Koldo del Senado

Óscar Puente intentará evitar la huelga ferroviaria en una segunda reunión con los sindicatos

Transportes plantea a los sindicatos un refuerzo de las plantillas de Adif

Urna electoral

¿Cómo puedo saber dónde tengo que votar en las elecciones de Aragón del domingo 8 de febrero de 2026?

Publicidad