Lluvias en Granada

El angustioso rescate de cuatro jóvenes atrapados en el capó de un coche en las riadas de Huétor Tájar

Las fuertes lluvias que han caído en Huétor Tájar han dejado rescates de película como el de 4 jóvenes a los que la riada sorprendió en su coche. Tuvieron que subirse al capó del vehículo y esperar a ser rescatados.

Rescate a 3 jóvenes en las riadas.

Rescate en una excavadora | antena3.com

Laura Simón
Publicado:

La borrasca Leonardo sigue provocando inundaciones, cortes de tráfico y evacuaciones a su paso por Andalucía. Las lluvias de las últimas horas han dejado una imagen impactante, casi de película.

Varios jóvenes viajaban en su vehículo en el momento en el que las lluvias torrenciales caían en Huétor Tajar (Granada). El suceso ocurría en torno a las 19,45 horas. La unidad de seguridad ciudadana de la comandancia de la Guardia Civil localizaba a estas personas en el capó de su vehículo. Se encontraban en un sitio inundado tras el desbordamiento del río Genil, que les pilló por sorpresa mientras viajaban en su vehículo.

Los agentes procedieron al rescate usando la pala excavadora que les cedió un vecino para conseguir mover el coche.

Un mensaje alertaba a los vecinos de la presencia de 4 jóvenes en el capó de un coche

En los grupos de WhatsApp de los vecinos de Húetor Tájar empezó a circular un mensaje en el que alertaban de la presencia de 4 personas atrapadas en el capó de un coche.

Debido al impacto de la borrasca Leonardo la Guardia Civil de Granada ha constituido una sala de crisis para coordinar de forma permanente la gestión de las incidencias provocadas por las lluvias y coordinar las intervenciones que se precisen en la provincia.

