Horarios oficiales de las semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado los horarios de las semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026. El Atlético de Madrid recibirá al Barcelona en el Metropolitano el jueves 12 de febrero (21:00 horas) en el partido de ida; mientras que la vuelta se jugará en el Camp Nou el martes 3 de marzo (21:00 horas).

Por su parte, el Athletic se medirá en San Mamés a la Real Sociedad el miércoles 11 de febrero (21:00 horas) y la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey se jugará en el Reale Arena el miércoles 4 de marzo (21:00 horas).

Horarios de semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026

Partidos de ida

Athletic - Real Sociedad (miércoles 11 de febrero | 21:00 horas)

Atlético de Madrid - Barcelona (jueves 12 de febrero | 21:00 horas)

Partidos de vuelta

Barcelona - Atlético de Madrid (martes 3 de marzo | 21:00 horas)

Real Sociedad - Athletic (miércoles 4 de marzo | 21:00 horas)