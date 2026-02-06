Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Copa del Rey

Horarios oficiales de las semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026

Consulta los horarios de las dos semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026: Atlético de Madrid - Barcelona y Athletic - Real Sociedad.

Una imagen del sorteo de la Copa del Rey celebrado en Las Rozas

Una imagen del sorteo de la Copa del Rey celebrado en Las RozasEfe

Publicidad

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado los horarios de las semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026. El Atlético de Madrid recibirá al Barcelona en el Metropolitano el jueves 12 de febrero (21:00 horas) en el partido de ida; mientras que la vuelta se jugará en el Camp Nou el martes 3 de marzo (21:00 horas).

Por su parte, el Athletic se medirá en San Mamés a la Real Sociedad el miércoles 11 de febrero (21:00 horas) y la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey se jugará en el Reale Arena el miércoles 4 de marzo (21:00 horas).

Horarios de semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026

Partidos de ida

Athletic - Real Sociedad (miércoles 11 de febrero | 21:00 horas)

Atlético de Madrid - Barcelona (jueves 12 de febrero | 21:00 horas)

Partidos de vuelta

Barcelona - Atlético de Madrid (martes 3 de marzo | 21:00 horas)

Real Sociedad - Athletic (miércoles 4 de marzo | 21:00 horas)

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Lindsey Vonn buscará el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno con el ligamento cruzado anterior roto

La esquiadora Lindsey Vonn en rueda de prensa

Publicidad

Deportes

Una imagen del sorteo de la Copa del Rey celebrado en Las Rozas

Horarios oficiales de las semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026

Joan Gaspart a su salida de la Ciutat de la Justicia

Joan Gaspart, sobre los pagos a Negreira: ⁠"Es mentira, el Barça jamás ha comprado a un árbitro"

Trofeo de la Copa del Rey en el escenario antes del sorteo

Semifinales Copa del Rey 2026: Atlético - Barcelona y Athletic Club - Real Sociedad

Rueda de prensa de Bad Bunny antes de la Super Bowl
Carlos Alcaraz

El mensaje de Carlos Alcaraz a Bad Bunny antes de la Super Bowl: "La mejor motivación"

Ilia Topuria y su exmujer, Giorgina Uzcategui
UFC

La exmujer de Ilia Topuria, Giorgina Uzcategui, retira la demanda por supuestos malos tratos

Cristiano Ronaldo, en un partido con el Al-Nassr FC
Saudi Pro League

Duro comunicado de la liga saudí contra Cristiano Ronaldo: "Nadie toma decisiones más allá de su propio club"

La competición advierte a su gran estrella tras su negativa a jugar algunos partidos como protesta.

Carlos Alcaraz habla en la Rod Laver Arena tras ganar el Open de Australia 2026
Tenis

El exentrenador de Federer resta mérito a Alcaraz: "Quizás hoy sea más fácil ganar siete grand slam a los 22 años"

Ivan Ljubicic, extenista croata y que entrenó a Roger Federer, deja una discutida opinión después de que Alcaraz haya levantado su séptimo grand slam con tan solo 22 años.

Exterior del Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Aplazado un partido de hockey hielo en Milano Cortina por un brote de norovirus

Lance Stroll y Fernando Alonso, en Bakú

Desvelan los salarios de los pilotos de F1 en 2026: Alonso y Sainz, en el top-10

Jannik Sinner felicita a Novak Djokovic tras su derrota en el Open de Australia

Adriano Panatta sale en defensa de Sinner: "No perdió contra cualquiera, quizás contra el mejor de todos los tiempos"

Publicidad