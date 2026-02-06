La exmujer de Ilia Topuria, Giorgina Uzcategui, retira la demanda por supuestos malos tratos

"El campeón está de vuelta", escribió Ilia Topuria en sus redes sociales para anunciar su regreso al cuadrilátero. El luchador ya está preparado para retomar su actividad profesional después de un parón provocado por sus problemas personales derivados de su separación matrimonial de Giorgina Uzcategui y la complejidad del proceso judicial.

El retorno de Topuria se produce después de haber alcanzado un acuerdo extrajudicial con la madre de su hija pequeña, tal y como adelantó Marca a primera hora de la tarde de este jueves. Este pacto pone fin al conflicto legal que mantenían ambas partes desde hace meses.

Divorcio y custoria de la menor

El acuerdo contempla el archivo de la demanda por supuestos malos tratos que Uzcategui interpuso tres semanas después de presentar la demanda de separación, además de dejar resueltos todos los aspectos relacionados con el divorcio y la custodia de la menor. Según lo pactado, madre e hija residirán en Madrid y se establecerá un régimen de visitas amplio para que Ilia Topuria pueda ver a la niña con regularidad.

El conflicto judicial tuvo uno de sus puntos clave el pasado 7 de enero, cuando el deportista y su expareja acudieron a los juzgados. En aquel momento, Giorgina Uzcategui solicitó autorización para viajar a Estados Unidos con la menor, un permiso que necesitaba el consentimiento de Topuria, quien llevaba cuatro meses sin ver a su hija por decisión de la madre.

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles denegó todas las peticiones de la demandante y, en el auto, reprochó que la menor llevara cuatro meses sin ver a su padre, al no existir ninguna medida judicial que justificara esa situación.

¿Pelea en la Casa Blanca?

Con el conflicto legal cerrado, Ilia Topuria centra ahora su atención en su regreso deportivo, marcado por un mensaje claro y simbólico que anticipa su vuelta a la élite de la competición.

Tras estos convulsos meses, el Matador ha dejado caer que ya se encuentra centrado en su vuelta al octógono y podría haber comenzado ya su preparación para su defensa en el peso ligero, la cual tendrá lugar en los meses de verano ante Justin Gaethje, campeón interino de las 155 libras tras vencer a Paddy Pimblett en UFC 324.

Topuria ha compartido varios vídeos en los que se le ve entrenando con Javi Climent bajo la atenta mirada de Omar Montes, dando a entender que ya ha arrancado la puesta a punto para el duelo contra Justin Gaethje que servirá para unificar cinturones, muy posiblemente en la cartelera de la Casa Blanca del 14 de junio.

