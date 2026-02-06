Rodrygo Goes se lesiona y estará diez días de baja

Malas noticias para Álvaro Arbeloa. El entrenador del Real Madrid pierde a Rodrygo Goes para el partido del domingo ante el Valencia en Mestalla, después de que se haya confirmado que el delantero brasileño sufre "una tendinosis en el isquio de su pierna derecha".

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una tendinosis en el isquio de su pierna derecha. Pendiente de evolución", reza el comunicado de este viernes del club blanco.

La baja de Rodrygo se une a las de Bellingham y Militao. Vinícius, sancionado, tampoco estará disponible para el duelo ante el Valencia en Mestalla. Se estima que Rodrygo esté unos diez días de baja, por lo que podría regresar ante Osasuna el 21 de febrero. El jugador brasileño no podrá jugar la eliminatoria de la Champions ante el Benfica por la sanción de dos partidos que ha recibido tras ser expulsado en el Estadio Da Luz, en Lisboa.

El Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA sancionó con dos partidos de sanción al atacante del Real Madrid por "insultar o dirigir lenguaje abusivo a un árbitro", según explicó el organismo en un comunicado en su página web.

Rodrygo sufre su segundo contratiempo físico este 2026, ya que, tras la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, con derrota 3-2 del Real Madrid, estuvo fuera por molestias físicas durante tres partidos. Además, no tuvo participación en otro y, con Arbeloa en el banquillo, solo ha disputado 36 minutos ante el Benfica, con expulsión, y 14 frente al Rayo Vallecano.