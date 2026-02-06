Un emocionado Roberto Leal celebra la victoria de Rosa en Pasapalabra: "La pronunciación de Morrall es perfecta, fue tremendo"

307 programas consecutivos batiéndose con Manu Pascual, uno de los duelos más largos, equilibrados y tensos que se recuerdan, y un apellido que abre la puerta a Rosa Rodríguez a ese bote de 2.716.000 euros, una cifra nunca antes alcanzada en el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3. Manu Sánchez celebra la victoria en las Noticias de la Mañana con el presentador, que permanece "en una nube".

Este jueves por la noche, Roberto Leal se puso "muy nervioso" de nuevo y se volvió a "emocionar" porque "fue precioso". No duda de que echará "muchísimo de menos" a los concursantes, a los que define con un gran "carisma, cariño, honestidad.

A pesar de esa inmensa alegría por Rosa, Roberto también señala esa "pena por la otra persona que no se lleva el bote", unido a la marcha de ambos del concurso. "Una vez que se gana el bote se van los dos y entran nuevos concursantes, entonces hay un vacío, esto es como una relación muy bonita en la que nos hemos dado un tiempo".

Con la M, Morrall

El Rosco final se resolvía cuando Rosa alcanzaba la última vuelta con el tiempo muy ajustado: cuando quedaban tres segundos, regresó a la letra M y a la pregunta: ¿Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP? Fue cuando Rosa, temblando, pronunció el apellido correcto, 'Morrall', y el plató explotó en aplausos. En ese instante, el bote ya tenía dueña: Rosa, de 32 años, nacida en Quilmes (Argentina) y criada en Galicia.

Ante la euforia del momento, Manu Sánchez pregunta al presentador de Pasapalabra sobre la pronunciación, ¿fue la correcta? Roberto Leal no duda, lo tiene muy claro: "no se puede dudar, la pronunciación es perfecta, es un apellido que la pronunciación en inglés es esa, aparte ella es filóloga inglesa, mejor que ella no lo sabe nadie, ahí no hay dudas Manu, no puede haber dudas en una cosa tan grande y fue tremendo porque en el momento que lo dice, yo lo único que puedo hacer es salir corriendo, abrazarla a ella que se rompe y luego abrazar también a Manu". "Era como mis hijos, que se me iban, y ahora me emociono también contándolo".

Un emocionado Roberto Leal señala que "los echo bastante de menos, ha sido bastante bonito compartir este tiempo con ellos". Y es que han sido meses de enfrentamiento diario marcado por la igualdad y la resistencia, un duelo que ha enganchado frente al televisor a una media de casi dos millones de espectadores (1.928.000) y que se ha convertido en un reclamo del concurso.

Rosa Rodríguez, ganadora de Pasapalabra

Rosa llegó a Pasapalabra el 19 de noviembre de 2024, meses después que su rival, Manu, madrileño de 29 años, que se había incorporado el 16 de mayo.

Es una mujer curiosa, a la que le encanta aprender, preguntarse los porqués y descubrir cosas nuevas, y que se animó a concursar por su madre, con la que veía concursos de la tele durante la pandemia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.