Mouratoglou da la gran clave de Alcaraz ante Djokovic: "Tras el primer set, puedes sentirlo..."

El prestigioso entrenador tiene clarísima la mayor cualidad del murciano en la final de Melbourne: "Cualquier otro habría entrado en pánico...".

Alcaraz y Djokovic, tras la final del Open de Australia 2026

Luis F. Castillo
Publicado:

La final del Open de Australia 2026 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic sigue dando que hablar. Sin duda, será uno de los grandes partidos del año. Así lo entiende Patrick Mouratoglou, exentrenador de Serena Williams o Naomi Osaka, que ha desgranado en sus redes sociales las claves de la victoria del murciano en Melbourne, destacando por encima de todo su fortaleza mental.

"Si hay una cualidad en la que destaca Alcaraz es que es un competidor increíble"

Patrick Mouratoglou

"Alcaraz tiene muchas cualidades. Pero si hay una en la que destaca es que es un competidor increíble. Encuentra soluciones en las situaciones más difíciles. No necesita jugar genial para ganar. Cuando vi el primer set dije: 'Novak va a ganar' porque cuando está así, nadie puede aguantar. Pero después, puedes sentir que Carlos va a encontrar soluciones y cualquier otro hubiera entrado en pánico", explica Mouratoglou en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram.

"Dos monstruos de la mentalidad frente a frente"

El prestigioso técnico francés subraya la dimensión psicológica del duelo entre dos de los competidores más fuertes del circuito. "Novak es el jugador con mejor mentalidad de la historia. Pero le hizo pensar 'estoy cansado mentalmente' y tras ganar el primer set 'está yendo hacia arriba en lugar de caer'. Eran dos monstruos de la mentalidad frente a frente. Al final fue el que físicamente estaba mejor", añade, convencido de que ese plus físico de Alcaraz terminó decantando el partido.

Mouratoglou concluye que esa mentalidad diferencial es lo que separa a un gran jugador de uno destinado a marcar época: "No es una sorpresa ver a Alcaraz rompiendo récords, y tiene esa mentalidad que marca la diferencia", certifica el preparador galo.

Así fue la llegada de Alcaraz a su casa de El Palmar: "¡Pero dale un beso a tu madre, leche!"

Alcaraz, a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas desde Australia

