Joan Gaspart, sobre los pagos a Negreira: ⁠"Es mentira, el Barça jamás ha comprado a un árbitro"

El expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, a la cabeza del club entre 2000 y 2003, ha declarado en la Ciudad de la Justicia como testigo ante la jueza que investiga los pagos del club azulgrana al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.

Tras declarar como testigo, el expresidente azulgrana ha asegurado que el club nunca ha cometido "ninguna irregularidad". Los pagos al que fuera número dos de los árbitros españoles habrían comenzado en 2001, cuando él era el presidente del equipo.

Joan Gaspart ha entrado sobre las 9:15 horas de la mañana a la Ciudad de la Justicia, sin mediar palabra, y ha permanecido declarando una hora. También lo ha hecho Ricardo Segura, exárbitro profesional y actual asesor del FC Barcelona.

Asegura que no vio los informes

A su salida, el expresidente ha atendido a los medios de comunicación allí presentes y ha asegurado que es "el padre de la Liga y la Federación". Sobre los pagos a árbitros para amañar partidos, ha desmentido su participación: "Es mentira, lo he repetido 33 veces, el Barça jamás ha cometido ninguna ilegalidad, y comprar un árbitro para que te favorezca es una ilegalidad".

Además, el expresidente asegura que no vio los informes porque no era su trabajo: "Me echaron como presidente porque lo estaba haciendo mal, entonces, ¿soy gilipollas? Si era tan fácil ganar", ha espetado a los medios.

Cree que el Madrid "hace daño al fútbol"

Sobre los pagos a ⁠ José María Enríquez Negreira, ha explicado que se le pagaba únicamente para tener informes, "igual que se hace con los ojeadores", y ha lamentado que la postura del Real Madrid, que es una de las acusaciones personadas, "hace mucho daño al fútbol", no solo al Barça.

De este modo, se ha desvinculado de las investigaciones que tratan de esclarecer si esos ingresos tenían como finalidad obtener presuntos favores arbitrales, así como de la propia contratación de Negreira, a quien ha asegurado haber visto "una o dos veces" y ha afirmado no conocer a su hijo, Javier Enríquez.

Estas declaraciones contrastan con las de otros exdirigentes del club, como Laporta -no investigado en la causa-, quienes sostuvieron que los pagos fueron "heredados" de anteriores juntas directivas.

Rosell y Bartomeu sí están imputados

Conviene recordar que, en el caso Negreira, sí están imputados los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por los pagos al que fue el número dos del estamento arbitral español. Según la Guardia Civil, dichas cantidades superan los 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018 y se interrumpieron precisamente cuando Enríquez Negreira dejó su cargo como vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA).

El caso sigue en fase de instrucción y hasta el momento ya han declarado Negreira, padre e hijo, y los también el presidente Joan Laporta, expresidente Sandro Rosell (2010-2014) y J.M. Bartomeu, entre 2014 y 2020.

Además, tras la declaración de Gaspart, queda pendiente la comparecencia ante la jueza Elena Fort del Barça como persona jurídica, en calidad de imputada. Esta citación está prevista para el próximo 10 de abril y se realizará junto a Carlos Naval, delegado del primer equipo desde 1986. Por otro lado, la defensa de Negreira ha solicitado un nuevo examen forense para evaluar si su deterioro cognitivo le impide afrontar el proceso judicial.

El expvicepresidente de la CTA ya fue evaluado en 2023 y, en aquel momento, el juez instructor concluyó que mantenía intactas sus facultades mentales.

