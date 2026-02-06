Vladímir Alexéev, un alto mando del Estado Mayor ruso herido de bala en un atentado cometido en Moscú

Un atentado en Moscú ha dejado herido a un teniente general. Se trata de Vladímir Alexéev, primer subcomandante del Estado Mayor del Ejército ruso, que está hospitalizado por heridas de bala, según el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

Al parecer "una persona no identificada" llevó a cabo varios disparos contra el general en un edificio al noroeste de la capital rusa "y huyó del lugar de los hechos". Según Petrenko, "la víctima fue hospitalizada de urgencia en uno de los hospitales de la ciudad".

"En estos momentos los investigadores y criminalistas del departamento capitalino del CIR trabajan en el lugar de los hechos, se estudian las grabaciones de las cámaras de seguridad, se interrogan testigos del suceso".