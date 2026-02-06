El mensaje de Carlos Alcaraz a Bad Bunny antes de la Super Bowl: "La mejor motivación"

Carlos Alcaraz ha felicitado al cantante puertorriqueño Bad Bunny por su éxito en los Grammy 2026: "¡La mejor motivación antes de los partidos! Simplemente el mejor", escribió el campeón de siete Grand Slam a la última publicación de Bad Bunny, que compartió una fotografía en Instagram en la que mostraba los tres premios Grammy que ha ganado tras su álbum 'Debí tirar más fotos'.

El propio artista puertorriqueño, que apenas tiene tres publicaciones en su cuenta oficial de Instagram -y casi 51 millones de seguidores- reaccionó con un 'me gusta' al comentario del número del tenis mundial.

De hecho, el murciano fue captado por las cámaras del Open de Australia bailando de manera desenfada antes de su gran final ante Novak Djokovic... ¿Escuchando quizás al 'Conejo malo'?

En su última participación en Roland Garros, donde acabó conquistando el trofeo en una épica final ante Jannik Sinner, después de batir a Tommy Paul en cuartos de final Alcaraz ya celebró su victoria bajo la melodía del tema 'DtMF' de Bad Bunny.

"Una gran fiesta"

Bad Bunny confirmó este jueves que su actuación en el descanso de la Super Bowl será "una gran fiesta" y que llevará "mucha cultura puertorriqueña" al escenario, en un espectáculo con el que hará historia como el primer artista en encabezar el medio tiempo del evento deportivo más seguido de Estados Unidos con un catálogo musical completamente en español.

"Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura", señaló el artista puertorriqueño durante una conferencia de prensa celebrada en San Francisco.

El cantante evitó dar pistas concretas sobre el contenido de los trece minutos que durará su actuación y esquivó también las preguntas sobre posibles artistas invitados. "Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo", se limitó a decir.

"Hagan lo que les salga del corazón"

Bad Bunny insistió en que el público no debe preocuparse por entender el idioma, sino por disfrutar del momento. "No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar. Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta tampoco, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón", añadió.

Visiblemente emocionado, el artista confesó quién ocupará un lugar especial en sus pensamientos antes de subir al escenario del Super Bowl. "Mi madre siempre ha creído que yo era capaz de todo, pero sobre todo, de que soy una buena persona", concluyó.

"Fuera ICE"

"Antes de decir gracias a Dios... voy a decir fuera ICE". Esas fueron las primeras palabras de Bad Bunny con el Grammy al mejor álbum del año en la mano. El puertorriqueño hizo historia el fin de semana pasado y quiso aprovechar la ocasión con un mensaje contundente y reivindicativo: "No somos salvajes, no somos animales; somos humanos y somos americanos".

La ovación fue cerrada. Aseguró que lo único que trae consigo el odio es "más odio": "Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente ya nuestra familia, no lo olviden", finalizó.

Un mensaje comprometido con su gente que sigue resonando en medio de la polémica y la indignación que se vive en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes en las redadas migratorias en Mineápolis.

