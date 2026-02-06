Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Inyecciones de ácido hialurónico en el pene? La polémica en torno a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos

La AMA asegura que investigará esta polémica si aparecen evidencias de que saltadores se han inyectado ácido hialurónico en el miembro viril para aumentar su tamaño y así poder llevar un traje más holgado, lo que se traduciría en vuelos de más metros.

Gregor Deschwanden, en un entrenamiento en Milano Cortina

Gregor Deschwanden, en un entrenamiento en Milano Cortina Reuters

En un deporte como el salto de esquí, donde cualquier detalle puede suponer unos centímetros más en el vuelo y la diferencia entre una medalla o un cuarto o quinto puesto, ha surgido una nueva polémica que ha llamado la atención de muchas de las personas que siguen la cita olímpica de Milano Cortina 2026. ¿Pueden los saltadores utilizar inyecciones de ácido hialurónico en el pene para lograr una ventaja competitiva? El diario alemán Bilg fue el primero en hacerse eco de esta supuesta treta que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ya está investigando.

Puede sonar a broma, pero todo tiene una explicación. Según informaba el citado medio alemán el pasado mes de enero, algunos saltadores se podrían haber inyectado esta sustancia, que no está entre las prohibidas por la AMA, para aumentar la circunferencia del pene en uno o dos centímetros. La razón para hacer eso sería el poder aumentar la superficie de sus trajes de competición, lo que según la Federación Internacional de Esquí (FIS), podría incrementar la resistencia aerodinámica de los trajes, lo que se traduciría en un mayor tiempo en el aire y saltos más largos.

"Cada centímetro extra en un traje cuenta. Si tu traje tiene un 5% más de superficie, vuelas más lejos", explicó Sandro Pertile, director de la carrera masculina de salto de esquí de la FIS, en declaraciones que recoge la BBC.

Olivier Niggli, director general de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), fue preguntado por esta polémica en una rueda de prensa celebrada en Milano Cortina y admitió no estar al corriente del asunto.

"No conozco los detalles del salto de esquí ni cómo eso podría mejorar el rendimiento. Si algo saliera a la luz, lo analizaríamos para ver si está realmente relacionado con el dopaje. Hasta el momento, no hemos abordado métodos como este para mejorar el rendimiento. Pero nuestro comité sin duda lo investigaría si esto entra en esta categoría. Pero no he oído hablar de eso hasta que lo mencionas", explicaba Olivier Niggli.

El director de comunicaciones de FIS, Bruno Sassi, descartó en declaraciones a BBC Sport que existan indicios de que saltadores de esquí hayan utilizado este método para lograr una ventaja competitiva.

"Nunca ha habido indicios, y mucho menos pruebas, de que algún competidor haya utilizado una inyección de ácido hialurónico para intentar obtener una ventaja competitiva", apuntó Bruno Sassi al medio británico.

¿Cómo se miden los trajes de los saltadores de esquí?

Las normas de la FIS establecen que la talla de los trajes que utilizan los saltadores de esquí se fija a través de escáneres corporales en 3D, unos exámenes en la que los competidores están obligados a llevar "ropa interior elástica y ajustada".

El traje de cada saltador de esquí debe tener una tolerancia de 2 a 4 centímetros, midiéndose también el traje a la altura de la entrepierna. En esa parte del traje, la tolerancia en el caso de los hombres puede ser de hasta tres centímetros.

Las pruebas de saltos de esquí en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina arrancarán este sábado con la disciplina femenina de Normal Hill HS107. El lunes 9 de febrero será el turno de los saltadores masculinos del Normal Hill HS107. La prueba mixta del Normal Hill HS107 se celebrará el martes 10 de febrero.

Entre el 14 y el 16 de febrero se completará la disciplina de saltos de esquí en los JJOO de Milano Cortina 2026 con las pruebas masculinas individuales y por equipos de Large Hill HS141 y la prueba femenina del Large Hill HS141.

