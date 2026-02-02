Greg Rusedski, sobre Carlos Alcaraz: "Si se mantiene sano, por qué no va a ganar 20 grand slam"

El mundo del tenis está rendido a Carlos Alcaraz tras su victoria en el Open de Australia. El murciano es ya el tenista más joven en lograr el Career Grand Slam -ganar los cuatro grandes del calendario- y se une a un selecto grupo formado por leyendas de la talla de Fred Perry, Don Budge, Rod Laver, Roy Emerson, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Además, el genio de El Palmar suma siete grand slam (Open de Australia 2026, Roland Garros 2024 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024; y US Open 2022 y 2025), un registro que le iguala a jugadores como Wilander y McEnroe.

El número 1 del mundo está a un grand slam de auténticos mitos del tenis (Fred Perry, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Andre Agassi y Ken Rosewall), y con más de ocho títulos de grand slam solo hay ocho tenistas: Bill Tilden (10), Rod Laver (11), Björn Borg (11), Roy Emerson (12), Pete Sampras (14), Roger Federer (20), Rafa Nadal (22) y Novak Djokovic (24). La gran pregunta que se hace el mundo del tenis es cuántos grand slam conquistará Carlos Alcaraz. Nadie a su edad había llegado a los siete majors y su proyección le coloca en camino de ser el mejor de la historia. ¿Puede alcanzar los 20 grand slam y las cifras del Big Three?

"Llegar más allá de 20 grand slam, eso es otra historia"

A su edad, Nadal había ganado cinco grand slam, Djokovic y Federer solo uno... Alcaraz lleva siete y este año le quedan Roland Garros, Wimbledon y el US Open por delante. El extenista Greg Rusedski ha realizado su pronóstico sobre la cifra de grand slam que logrará el tenis murciano al final de su carrera, señalando que no hay ninguan razón para no pensar que pueda llegar y superar los 20 grand slam.

"Si logra otro u otros dos (grand slam) este año, él tendrá ocho o nueve. Va a ser el favorito en cada slam que juegue", apunta Greg Rusedski en el último episodio de 'Off Court with Greg'.

"Es el número 1 del mundo. Todos estábamos en pánico sobre qué iba a ocurrir sin Juan Carlos Ferrero. Bueno, no es necesario responder más preguntas", explica Greg Rusedski.

"Ha ganado su primer Open de Australia, su séptimo major, algo que él nunca había logrado antes. Nunca había ganado el Open de Australia... Va de éxito en éxito. Ha sido un Australia Open fantástico y un gran inicio de año para él. Así que no veo por qué habría alguna razón, si se mantiene saludable, para que no pueda llegar a 20 (grand slam). Llegar más allá de 20, eso es otra historia", reflexiona el extenista británico.

"La salud es tu mayor tesoro. Tienes que estar saludable y tienes que ser dominante durante un período de diez años para lograr este tipo de cosas", sostiene Greg Rusedski.

El extenista británico también reivindicó el papel de Samu López tras la salida de Juan Carlos Ferrero y su rol en la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia.

"Fue muy interesante en el partido (contra Djokovic), porque cuando Alcaraz jugaba esas dejadas y esos ángulos y luego hacía el punto mágico, era como si obtuviera más energía y más alegría. Y ese es el equilibrio con el entrenamiento. Quieres mantener la creatividad, pero también quieres mantener la solidez en ciertos momentos. Y creo que hay que darle a Samu Lopez todo el crédito. Él es el entrenador ahora. Ha hecho un trabajo fantástico como único entrenador del equipo en este momento", subraya Greg Rusedski.