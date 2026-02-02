Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz, baja en el torneo de Rotterdam: "Le deseamos una pronta recuperación"

El murciano prioriza su recuperación y no defenderá su título en tierras neerlandeses tras el desgaste físico de dos semanas en Australia.

Carlos Alcaraz en el partido contra Alexander Zverev

Carlos Alcaraz, baja en el torneo de Rotterdam: "Le deseamos una pronta recuperación" | Vanessa Blasco | Pedro Monedero

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Carlos Alcaraz ha modificado su calendario deportivo 2026 tras su espectacular actuación en el Open de Australia. Una modificación en la hoja de ruta que le permitirá gozar de un mayor tiempo de descanso y priorizar así su recuperación tras su hazaña en Melbourne: no estará en el ATP Rotterdam 2026, donde conquistó el título el año pasado.

El de El Palmar era la principal estrella del cartel. Así lo ha anunciado al propia organización del torneo ATP 500: "Carlos Alcaraz no defenderá su título en Rotterdam. El campeón del Abierto de Australia concluyó que, tras el esfuerzo de las últimas dos semanas, necesita más tiempo para volver a la acción. Le deseamos a Carlos una pronta recuperación".

No es una circunstancia nueva para el torneo neerlandés. El año pasado, Jannik Sinner tomó exactamente la misma decisión tras conquistar el primer major del año. El italiano, que se había comprometido a acudir al evento dirigido por Richard Krajicek, anunció su baja en un momento idéntico al de Carlos Alcaraz, alegando desgaste físico después de dos semanas de máxima exigencia en Melbourne.

Así queda el calendario

Así, el ATP neerlandés pierde a su principal atractivo por segundo año consecutivo, en una situación que vuelve a evidenciar el impacto del calendario sobre los grandes nombres del circuito tras el primer Grand Slam de la temporada.

Más allá de esta ausencia, el calendario de Alcaraz apenas sufrirá cambios. El tenista de El Palmar volverá a la competición en el ATP de Doha 2026, torneo que se disputará la semana del 16 de febrero y en el que defiende únicamente los cuartos de final, ronda en la que cayó ante Jiri Lehecka. El murciano contará con más de semana y media de preparación antes de viajar a Catar.

Perderá 500 puntos

La principal consecuencia de no jugar en Rotterdam se reflejará en el ranking. Alcaraz perderá 500 puntos, quedándose con 13.150 en lo más alto de la clasificación. Aun así, seguirá manteniendo una ventaja cercana a las 3.000 unidades sobre Sinner, que intentará recortar distancias durante los próximos dos meses de competición.

Alcaraz sigue haciendo historia y este es el nuevo objetivo que se marca

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Open de Australia

