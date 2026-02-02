Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Donald Trump asegura que está negociando con Cuba "para ver qué pasa"

Donald Trump se ha mostrado convencido de que logará el "acuerdo con Cuba", si bien es cierto que no ha dado más detalles.

Miriam Vázquez
Publicado:

Donald Trump ha asegurado que está negociando con Cuba, quiere llegar a un acuerdo después de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla. "Cuba es una nación en decadencia. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para sostenerla. Así que estamos hablando con la gente de Cuba, con las altas esferas de Cuba, para ver qué pasa".

En declaraciones a los medios desde su mansión privada de Mar-a-Lago (Florida), el presidente estadounidense se ha mostrado convencido de que logará el "acuerdo con Cuba" aunque cierto es no ofreció más detalle. Se produce este anuncio después de que el fin de semana a bordo del Air Force One, Trump asegurase: que las autoridades cubanas se verían forzadas a buscar un acuerdo con Washington por la falta de petróleo. "No tiene por qué ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo… Su situación es muy grave para Cuba. No tienen dinero. No tienen petróleo. Vivían del dinero y el petróleo venezolanos, y nada de eso les llegará ahora".

Desde que Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro la situación de crisis económica, energética y social de Cuba se ha agravado. La isla ha dejado de recibir petróleo de este país y según ha indicado el propio Trump fue él personalmente el que pidió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum que también frene el envío de crudo a la isla. Sin embargo, este domingo la mandataria mexicana anunció que su gobierno planea enviar ayuda humanitaria a Cuba "esta semana", con alimentos y otros productos básicos, mientras busca "por todas las vías diplomáticas" cómo retomar el envío de petróleo.

