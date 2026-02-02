Rodalies
Rodalies sigue sin recuperar la normalidad y arranca la semana con una decena de tramos de vía sin estar operativos
Rodalies sigue sin recuperar la normalidad del servicio y esta semana arranca con más de una decena de líneas con servicios alternativos por carretera.
Rodalies no consigue recuperar la normalidad del servicio, pese a los anuncios de la Generalitat, este lunes habrá autobuses en una decena de tramos de vía que siguen sin estar operativos, mientras Adif trabaja en 31 puntos de la red para hacer reparaciones de urgencia.
El Govern había previsto que este lunes se recuperaría el servicio previo al accidente de tren de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero, sin embargo, Renfe informó a última hora del domingo que todavía hay 11 tramos de Rodalies y Regionales con servicio alternativo por carretera, aunque dos de ellos son de obras previas a la crisis de movilidad de estas dos últimas semanas.
Antonio Carmona, portavoz de Renfe ha asegurado que es una "certeza" que Rodalies garantiza la movilidad a todos los usuarios ya sea en modo ferroviario o a través de los diferentes servicios alternativos por carretera. "Otra certeza es que se sigue trabajando de forma conjunta en Adif y Renfe para ir a recuperando progresivamente los distintos tramos afectados en la red. La otra certeza es que volvemos a pedir disculpas a los viajeros que están viendo afectada su movilidad, pero que en cualquier caso queda garantizada con una oferta ferroviaria y unos servicios alternativos por carretera".
Líneas con servicios alternativos
- Blanes - Maçanet Massanes
- R2 Sud: Dos trenes por hora y sentido. Con refuerzos puntuales entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona
- R3: Fabra i Puig - Puigcerdà: servicio alternativo por carretera por las obras
- Sant Sadurní d'Anoia - Martorell Central: servicio alternativo por carretera
- Terrassa Nord - Manresa: servicio alternativo por carretera
- R7: Servicio alternativo por carretera por las obras programadas en Montcada Bifurcació
- R8: Servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost . Los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2 Nord
- Cervera - Manresa: servicio alternativo por carretera
- R13: servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders
- R14: servicio alternativo por carretera entre Vinaixa y Reus
- Reus - Riba-roja d'Ebre: servicio alternativo por carretera
- Reus - La Plana Picamoixons: servicio alternativo por carretera
Servicios para este lunes en tren:
- R1: L'Hospitalet de Llobregat
- R2 - R2 Nord: circulación con su oferta habitual
- R4: Sant Vicenç de Calders - Sant Sadurní d'Anoia: servicio en tren
- Martorell Central - Terrassa Nord: servicio en tren
- RL4: Lleida - Cervera (RL3 / RL4): servicio en tren
- RG1: Maçanet-Massanes - Portbou: servicio en tren
- R11: Barcelona Sants - Figueres / Portbou: servicio en tren
- R13 y R14 Lleida - Vinaixa: servicio en tren
- R15: Barcelona Estació de França - Reus: servicio en tren
- R16 / R17: Servicio en tren
- RT1: Tarragona - Reus: servicio en tren
- Barcelona Sants - Camp de Tarragona - Lleida-Pirineus: se mantienen nuevos servicios especiales gratis de Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida con 4 servicios adicionales
