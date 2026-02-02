Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El nuevo tatuaje de Carlos Alcaraz tras ganar el Open de Australia

El tenista murciano confiesa su próximo tatuaje para celebrar el Career Grand Slam: "Me haré un canguro seguro".

Carlos Alcaraz haci&eacute;ndose un tatuaje

Carlos Alcaraz haciéndose un tatuajeInstagram

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz conquistó este domingo el Open de Australia,el único Grand Slam que le faltaba por añadir a su palmarés. Y como en cada major que ha ganado en su carrera, el murciano lo va a festejar haciéndose un tatuaje con algo característico de la ciudad del torneo.

Tras recibir el trofeo, desde la cuenta del torneo oceánico compartieron en sus redes sociales un vídeo del tenista español hablando sobre ese tatuaje, desvelando que será "un canguro".

"Me haré un pequeño canguro seguro por el día de hoy. Lo que no tengo claro todavía es si será en la pierna derecha o en la izquierda", apuntó el campeón de siete Grand Slam.

Una tradición

El murciano empezó su tradición de tatuarse algo representativo del Grand Slam cuando conquistó Wimbledon en 2023. Para celebrar su victoria ante Novak Djokovic, Alcaraz se fijó en la piel una fresa, símbolo del torneo, y la fecha, el 16/07/2023.

Un año después, tras ganar Roland Garros, Carlitos se tatuó en la pierna la Torre Eiffel con la fecha de aquel día en el que ganó a Alexander Zverev.

A finales del año pasado, meses después de ganar el US Open, el murciano se tatuó la Estatua de la Libertad y del puente de Brooklyn, dos lugares emblemáticos de la ciudad de Nueva York.

¿Quién es Ganga?

Todo hace indicar que el murciano se pondrá de nuevo en manos del prestigioso tatuador Joaquín Ganga, también paisano y amigo del número 1 del mundo. Ganga está considerado uno de los artistas del tatuaje más influyentes del mundo. De hecho, es originario de El Palmar (Murcia) al igual que el tenista español.

Ganga es famoso por tener una cartera de clientes más propia de los Grammys o el All-Star de la NBA: ha tatuado a celebridades como LeBron James, Drake, Vinícius, Anuel AA, Travis Scott... Es sin duda uno de los mayores especialistas en el realismo en negro y gris.

