La reacción de Vinícius a los pitos del Bernabéu: "¡Ya está 'caralho'! ¡Siempre igual, vamos!"

Vinícius volvió a ser el gran protagonista en la victoria por 2-1 del Real Madrid ante el Rayo Vallecano: fue pitado, marcó un golazo y cambió los abucheos en aplausos. Las cámaras de Dazn captaron al brasileño, intocable desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, respondiendo a los pitos del Santiago Bernabéu: "¡Ya está 'caralho'! ¡Siempre igual, vamos!".

La victoria de los blancos llegó gracias a un penalti convertido por Kylian Mbappé en el descuento de un partido cargado de tensión y con un coliseo merengue muy crítico con su equipo. El triunfo mantiene a los blancos a un punto del liderato.

El conjunto de Álvaro Arbeloa logró así curar in extremis la herida europea abierta tras la derrota en Da Luz frente al Benfica, que le dejó fuera del Top 8 de la Champions. Lo hizo derribando el muro rayista en los últimos minutos, después de un ejercicio defensivo notable del equipo de Íñigo Pérez.

Pitada tras la derrota ante el Benfica

El Bernabéu recibió a los suyos con una sonora pitada tras el fiasco continental, pero Vinícius Júnior se encargó de cambiar el clima rápidamente. El brasileño firmó un golazo en los primeros minutos tras una jugada individual de fuera hacia dentro que acabó en la escuadra, celebrándolo de forma muy expresiva, mirando a la grada y besándose el escudo.

El Madrid fue serio en defensa durante el primer acto, aunque el encuentro dejó pronto una mala noticia con la lesión de Jude Bellingham, sustituido antes del minuto 10 por Brahim Díaz. Vinícius estuvo cerca de ampliar la ventaja poco después, pero su remate tras un rechace se marchó desviado.

El Rayo apenas inquietó a Courtois, más allá de un disparo de Ilias Akhomach que se fue fuera, y el capitán Fede Valverde fue aplaudido por un gran repliegue defensivo. Aun así, el Bernabéu volvió a mostrar su descontento pitando al equipo al descanso.

De Frutos hizo el empate

La segunda parte arrancó con un Real Madrid desconectado, algo que el Rayo no perdonó. Un balón profundo de Gerard Gumbau fue tocado por Álvaro García y Jorge de Frutos empaló a la red para empatar el partido y devolver los murmullos a la grada.

Con el empate, el Rayo empezó a jugar contra el reloj, cómodo en defensa y bien organizado, mientras el Madrid se atascaba una y otra vez ante el bloque bajo visitante. Courtois volvió a ser decisivo al ganar un mano a mano a Akhomach, y Mbappé rozó el gol con un disparo que se estrelló en el larguero tras dejar atrás a Batalla.

Pathé Ciss, expulsado por un entradón

Arbeloa movió el banquillo en busca de más presencia ofensiva, pero el equipo siguió sin fluidez y llegó a pasar más de media hora sin rematar a puerta. El partido cambió en el minuto 80, cuando Pathé Ciss fue expulsado por una dura entrada sobre Dani Ceballos.

Con uno más, el Real Madrid encerró al Rayo. Camavinga estrelló un remate en el palo en pleno asedio, y cuando parecía que el empate sería definitivo, llegó la acción decisiva. Ya en el descuento, un penalti muy protestado por los visitantes tras una acción sobre Brahim permitió a Mbappé marcar en el minuto 100 el 2-1 y sumar su gol número 22 del curso.

El tanto salvó los tres puntos, calmó momentáneamente al Bernabéu y mantiene al Real Madrid en la pelea por el título, aunque el partido volvió a dejar señales de alerta en un equipo que sigue caminando al borde del abismo.

