La felicitación 'indirecta' de Ferrero a Alcaraz tras ganar el Open de Australia

Tras conquistar el Open de Australia 2026, Carlos Alcaraz recibió una avalancha de felicitaciones desde todo el mundo del deporte. Clubes como el Real Madrid, compañeros de circuito y antiguos rivales como Rafa Nadal se sumaron a los mensajes de reconocimiento después de que el murciano se convirtiera en el tenista masculino más joven de la historia en completar el Career Grand Slam.

Sin embargo, hubo una ausencia llamativa en las horas posteriores a la final: la de Juan Carlos Ferrero. El extenista y entrenador, mentor clave de Alcaraz desde 2018, no publicó ningún mensaje personal en sus redes sociales tras el mayor éxito de la carrera de su antiguo pupilo, con quien puso fin a su relación profesional el pasado mes de diciembre.

"Felicitaciones masivas para Samu López y para el Team Carlitos por esta victoria tan merecida"

El único mensaje llegó de forma indirecta y a través de la cuenta oficial de la Juan Carlos Ferrero Tennis Academy. En una historia de Instagram, la Academia felicitó a Alcaraz por el título y aprovechó también para reconocer el trabajo del actual cuerpo técnico del murciano, con especial mención a Samu López, sustituto de Ferrero en el banquillo.

"Felicitaciones masivas para Samu López y para el Team Carlitos por esta victoria tan merecida". Un gesto breve y medido que, al menos públicamente, sirvió para cerrar el círculo entre el pasado y el presente de un campeón que sigue haciendo historia en el tenis mundial.

Con 'el corazón partío'

Ferrero confesó en pleno Open de Australia que su separación profesional de Carlos Alcaraz le "partió el corazón", aunque aseguró que se encuentra en proceso de recuperación.

"Si ahora yo dijera 'tengo partido el corazón porque no estoy con Carlos'... En parte es así. Cuando ha pasado, a mí se me ha partido el corazón. ¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero el corazón está dolido. A mí me gustaría pensar que él también, por esa parte, y obviamente tiene que seguir adelante, porque es el que está compitiendo y tiene que estar bien. Él es más joven y se recuperará antes", explicó en una entrevista en El Partidazo de Cope.

Ferrero reconoció además que le estaba resultando complicado seguir los partidos de Alcaraz en Melbourne: "Está todo muy reciente, te pones un poco melancólico y un poco triste. Sientes un poco todo lo que ha pasado, y no es fácil ahora mismo. Ahora estoy mejor, el tiempo lo cura todo y lo asimilas mejor, pero ahora no estoy con muchas ganas de ver partidos", confesó.

¿Entrenaría a Sinner?

Cuestionado por la posibilidad de entrenar a Jannik Sinner, el extenista valenciano no se cerró ninguna opción en la cadena Ser: "Ahora mismo no lo sé. Es un gran jugador, uno de los dos mejores del mundo. No voy a decir que no: si me dan la oportunidad tendría que pensármelo", reconoció.

