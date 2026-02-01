Sánchez y Pilar Alegría intervienen en un acto en Teruel para intentar robar un escaño a Teruel Existe

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está acompañando a la candidata socialista para las elecciones aragonesas, Pilar Alegría, en un acto en Teruel de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 8 de febrero.

Según explican fuentes de la formación socialista a Servimedia, su objetivo es quitarle un escaño a la formación Teruel Existe tras "echarse a los brazos de Azcón".

El PSOE aragonés insiste en que "Sánchez tira y mucho" para ganar votos de cara a los próximos comicios y ponen de ejemplo el acto celebrado el 25 de enero donde, dicen, que "se quedaron personas fuera". Los del PSOE esperan repetir el mismo acto en Teruel porque, según varios sondeos y los trackings del partido, podrían arrancar un escaño a Teruel Existe.

Alegría acusa a Azcón de haber sido un presidente "a tiempo parcial"

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha hecho un llamamiento a los aragoneses para echar del gobierno de la comunidad a Jorge Azcón. Según Alegría, Azcón representa "el no como forma de gobernar" y ha sido "un presidente a tiempo parcial".

Durante su intervención ha estado acompañada por el presidente del Gobierno y ha acusado al candidato popular de "ponerse medallas" de lo que el PSOE había hecho previamente en esta región, como mofarse del aeropuerto de Teruel calificándolo de "chatarrería" o de rechazar el dinero que le conseguía el Ejecutivo central de Sánchez como los fondos europeos.

Alegría volvió a insistir en vender las bondades para Aragón del nuevo modelo pactado por Pedro Sánchez con ERC, que otorga a esa comunidad una mejora de la financiación de 630 millones de euros. Para Azcón, ese incremento es muchísimo mayor para Cataluña por imposición de los independentistas.

Según Alegría, el único motivo de Azcón para oponerse a la condonación de la deuda planteada desde el Ministerio de Hacienda en paralelo a la nueva financiación es "porque tú me caes mal" y "porque se lo estás ofreciendo a mi vecino", sin valorar que Aragón tendría más recursos para gestionar los medios públicos.

Por otro lado, Pilar Alegría ha destacado los proyectos futuros en Aragón en el caso de ser la nueva presidenta tras los comicios. En ese sentido, ha asegurado que la única vivienda que se construya en Aragón "va a ser vivienda pública" porque con la vivienda "no se va a especular".

Sánchez: "Las pensiones se van a revalorizar sí o sí con o sin el PP"

Por otro lado, Pedro Sánchez ha prometido en el acto electoral de Teruel que "se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP". Asegura que ese es "su compromiso y lo vamos a cumplir".

Asimismo, Sánchez ha detallado que entendía el motivo que llevó al PP a votar contra la revalorización de las pensiones y recordó que con Mariano Rajoy en La Moncloa las congelaron "cuatro años" y las incrementaron tres "porque el IPC subía al 0,25%" y no un 2,9%, tal y como finalizó la inflación en 2025.

El jefe del Ejecutivo negó que el rechazo del PP a la subida de las pensiones tenga que ver con "que han metido otras cosas" y preguntó expresamente a Feijóo "qué problema tiene" con la mejora del Ingreso Mínimo Vital, con la prórroga del bono social eléctrico o con el anticipo a ayudas a municipios afectados de la DANA en Valencia.

El candidato de Teruel Existe no descarta pactar con el PP

Por su parte, señalan que el candidato de esa formación, Tomás Guitarte, siempre "dio su apoyo a Sánchez", pero ahora es "otro cantar" porque "se ha echado a los brazos de Azcón".

Los socialistas en Aragón acusan a Guitarte de haber cambiado de aliado y apoyar ahora al PP y "eso a la gente no le ha gustado nada porque tenía mucho voto que le pedía pactar con nosotros".

El propio Guitarte en esta campaña no ha negado la posibilidad de negociar con el PP si necesita sus votos. Por ahora, la coalición denominada Aragón-Teruel Existe busca consolidar sus tres diputados de Teruel e intentar rascar uno más, sobre todo en Zaragoza.

Sin embargo, los socialistas se muestran convencidos de que sus encuestas internas no fallan y aseguran que Guitarte "perderá uno y tiene que ser para nosotros".

