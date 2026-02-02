AEMET lanza un aviso especial por las lluvias abundantes y el fuerte viento de la borrasca Leonardo: "El peligro es extraordinario"

La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) ha emitido un aviso especial por fenómenos adversos para el miércoles y el jueves ante la alta probabilidad de que se produzcan lluvias intensas y extraordinariamente persistentes tras la llegada de la borrasca Leonardo.

Los expertos alertan de que esta borrasca arrastrará una masa de aire muy húmedo y se producirán lluvias muy abundantes, especialmente en puntos del sur de Andalucía.

Aviso rojo en Grazalema, Cádiz

Además, la AEMET activa el aviso rojo en la localidad gaditana de Grazalema antes las abundantes lluvias que se producirán el próximo miércoles.

Allí, las lluvias pueden acumular más de 140 mm en doce horas y más de 200 mm en 24 horas, tal y como informa la Agencia Estatal de Meteorología.

"El peligro es extraordinario"

AEMET pide seguir las recomendaciones de Protección Civil ante el "peligro extraordinario" de inundaciones y crecidas de cauces provocadas por las lluvias que dejará la borrasca Leonardo especialmente en puntos del sur de Andalucía.

"A partir del martes dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes en amplias zonas", advierte AEMET en su perfil oficial de 'X' (antiguo twitter).