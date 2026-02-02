Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Grammy Bad Bunny

El mensaje de Bad Bunny al recibir el Grammy al mejor álbum del año: "ICE fuera"

Bad Bunny aprovechó el momento en el que recibió el Grammy al mejor álbum de música urbana para reivindicar "ICE fuera". Fueron varios los artistas que estaban en los premios y que han aplaudido el discurso del puertorriqueño. Además muchos de los nominados y asistentes llevan en la ropa una chapa que pone "ICE OUT" (fuera ICE).

Bad Bunny con el Grammy

El mensaje de Bad Bunny contra el ICE al recibir el Grammy al mejor álbum del año | Antena 3 Noticias

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE". Han sido las primeras palabras de Bad Bunny con el Grammy al mejor álbum del año en la mano. El puertorriqueño ha hecho historia y ha querido aprovechar la ocasión con un mensaje contundente y reivindicativo: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos". La ovación fue cerrada. Aseguró que lo único que trae consigo el odio es "más odio". "Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente ya nuestra familia, no lo olviden", finalizó.

Este mensaje resuena en medio de la polémica y la indignación que se vive en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Minneápolis.

Con su disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el primero totalmente en español, Bad Bunny recogió el galardón de manos de Harry Styles y lo hace una semana antes de protagonizar el medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, algo que ha sido reiteradamente criticado por Donald Trump. El puertorriqueño también agradeció su triunfo a su madre ya su país. "Gracias mami por parirme en Puerto Rico", dijo visiblemente emocionado.

Bad Bunny competía en la categoría de mejor álbum de música urbana con 'Mixteip', de J Balvin; 'FERXXO VOL X: Sagrado', de Feid; 'NAIKI', de Nicki Nicole; 'EUB DELUXE', de Trueno y 'SINFÓNICO (En Vivo)', de Yandel. 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' es el sexto álbum de estudio del artista, pero es el primero íntegro en español. Esta formado por 17 canciones y viene a ser una carta de amor a su país, Puerto Rico. En este trabajo toca temas sociales como la gentrificación que afecta a la isla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Madrid moldea un espacio exclusivo para la cerámica contemporánea con una nueva Galería en el corazón de Chamberí

Exposición cerámica

Publicidad

Cultura

Bad Bunny con el Grammy

El mensaje de Bad Bunny al recibir el Grammy al mejor álbum del año: "ICE fuera"

La murga "Trapaseros" triunfa en el primer gran concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La murga "Trapaseros" triunfa en el primer gran concurso del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Imagen del actor Fernando Esteso

Muere Fernando Esteso a los 80 años

Lo de Évole - Temporada 7 - Iñaki Urdangarin (Parte 1)
Jordi Évole

Jordi Évole entrevista a Iñaki Urdangarin este domingo en La Sexta

Alma María Vaesken
Música

Muere Alma María Vaesken, cantante de 'Los 3 sudamericanos', a los 89 años

Imagen de la actriz Catherine O'Hara
Cine

Muere la actriz Catherine O'Hara, la madre de Macaulay Culkin en 'Solo en casa'

Su último trabajo ha sido en la serie 'The Studio.

Se viraliza un tema de Rosalía.
Acoso escolar

La versión de 'La Perla' de Rosalía convertida en himno contra el bullying que niños de Primaria han convertido en viral

Niños de 5º de Primaria de un colegio de Arcos de la Frontera (Cádiz) han convertido en viral el tema de 'La Perla' después de cambiarle la letra para hacer un himno contra el bullying.

'La ópera de los tres centavos' aterriza en Gran Canaria

'La ópera de los tres centavos' aterriza en Gran Canaria con Coque Malla y arranca una potente gira nacional

el X ciclo 'Letras en Sevilla'

Pérez Reverte aplaza las jornadas sobre la Guerra Civil en Sevilla y denuncia una "campaña intolerable de presiones"

Os Peares, en Ourense

El pueblo más complejo de España está en Galicia y este es el motivo

Publicidad