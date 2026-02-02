El mensaje de Bad Bunny al recibir el Grammy al mejor álbum del año: "ICE fuera"

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE". Han sido las primeras palabras de Bad Bunny con el Grammy al mejor álbum del año en la mano. El puertorriqueño ha hecho historia y ha querido aprovechar la ocasión con un mensaje contundente y reivindicativo: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos". La ovación fue cerrada. Aseguró que lo único que trae consigo el odio es "más odio". "Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente ya nuestra familia, no lo olviden", finalizó.

Este mensaje resuena en medio de la polémica y la indignación que se vive en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Minneápolis.

Con su disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el primero totalmente en español, Bad Bunny recogió el galardón de manos de Harry Styles y lo hace una semana antes de protagonizar el medio tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, algo que ha sido reiteradamente criticado por Donald Trump. El puertorriqueño también agradeció su triunfo a su madre ya su país. "Gracias mami por parirme en Puerto Rico", dijo visiblemente emocionado.

Bad Bunny competía en la categoría de mejor álbum de música urbana con 'Mixteip', de J Balvin; 'FERXXO VOL X: Sagrado', de Feid; 'NAIKI', de Nicki Nicole; 'EUB DELUXE', de Trueno y 'SINFÓNICO (En Vivo)', de Yandel. 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' es el sexto álbum de estudio del artista, pero es el primero íntegro en español. Esta formado por 17 canciones y viene a ser una carta de amor a su país, Puerto Rico. En este trabajo toca temas sociales como la gentrificación que afecta a la isla.

