Un frente húmedo deja lluvias generalizadas y nieve en montaña: 62 carreteras siguen afectadas

La entrada de una masa templada y húmeda, seguida del paso de un frente, marcará la situación meteorológica de este domingo en gran parte de la península, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El episodio de lluvias y nieve ya tiene impacto en la red viaria, donde más de 60 carreteras permanecen afectadas por el temporal.

Lluvias extendidas y nieve en zonas altas

Las precipitaciones serán más persistentes en el oeste peninsular y podrían ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia y en la zona occidental del Sistema Central. En cambio, no se esperan lluvias en la fachada mediterránea, Baleares, el sureste ni en Melilla.

La nieve hará acto de presencia en las montañas de la mitad norte, con una cota que arrancará entre los 1.100 y 1.300 metros y que irá subiendo a lo largo del día hasta situarse en torno a los -2.000-2.200 metros en el centro peninsular y entre 1.600 y 1.800 metros en los Pirineos. Se prevén heladas débiles en zonas de montaña y moderadas en el Pirineo.

Evolución de temperaturas y viento

Las temperaturas máximas tenderán a ascender en la península y en Baleares, mientras que las mínimas bajarán en el tercio este y subirán ligeramente en el resto. En Canarias se esperan pocos cambios térmicos. El viento soplará de componente sur y suroeste en la península y Baleares, con intervalos de moderado y rachas más intensas en los litorales de Galicia. En el archipiélago canario dominará el viento del noreste moderado.

En el noroeste y la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias y Cantabria registrarán cielos cubiertos y lluvias débiles a moderadas, con aumento de temperaturas. Castilla y León y Navarra tendrán precipitaciones frecuentes y ascenso progresivo de la cota de nieve. En el centro, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha esperan cielos cubiertos, brumas y lluvias generalizadas, con nieve restringida a cotas altas de la sierra. En el sur y suroeste, Extremadura y Andalucía registrarán lluvias más persistentes en la vertiente atlántica, mientras que en el este peninsular y Baleares predominarán los intervalos nubosos y precipitaciones más dispersas.

Canarias presentará nubosidad en el norte de las islas, con posibilidad de lloviznas débiles a primeras horas, y tiempo más estable en el resto.

Impacto en las carreteras

El temporal de nieve y lluvia afecta a primera hora del domingo a 62 carreteras, todas de la red secundaria, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Trece vías permanecen cortadas por nieve y 23 por inundaciones. Las comunidades más afectadas son Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Navarra y la provincia de Granada.

Además, en una veintena de tramos es obligatorio el uso de cadenas, especialmente en carreteras de montaña de Granada, Huesca, Asturias, León, Salamanca, Zamora, Lleida y Navarra. Las lluvias han provocado también numerosos cortes en Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz.

