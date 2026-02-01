Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

TEMPORAL

Un frente húmedo deja lluvias generalizadas y nieve en montaña: 62 carreteras siguen afectadas

El temporal provoca precipitaciones persistentes en el oeste peninsular, eleva la cota de nieve y obliga a cortar o restringir vías secundarias en varias comunidades.

Imagen de archivo edl temporal.

Imagen de archivo edl temporal.Europa Press

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

La entrada de una masa templada y húmeda, seguida del paso de un frente, marcará la situación meteorológica de este domingo en gran parte de la península, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El episodio de lluvias y nieve ya tiene impacto en la red viaria, donde más de 60 carreteras permanecen afectadas por el temporal.

Lluvias extendidas y nieve en zonas altas

Las precipitaciones serán más persistentes en el oeste peninsular y podrían ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el oeste de Galicia y en la zona occidental del Sistema Central. En cambio, no se esperan lluvias en la fachada mediterránea, Baleares, el sureste ni en Melilla.

La nieve hará acto de presencia en las montañas de la mitad norte, con una cota que arrancará entre los 1.100 y 1.300 metros y que irá subiendo a lo largo del día hasta situarse en torno a los -2.000-2.200 metros en el centro peninsular y entre 1.600 y 1.800 metros en los Pirineos. Se prevén heladas débiles en zonas de montaña y moderadas en el Pirineo.

Evolución de temperaturas y viento

Las temperaturas máximas tenderán a ascender en la península y en Baleares, mientras que las mínimas bajarán en el tercio este y subirán ligeramente en el resto. En Canarias se esperan pocos cambios térmicos. El viento soplará de componente sur y suroeste en la península y Baleares, con intervalos de moderado y rachas más intensas en los litorales de Galicia. En el archipiélago canario dominará el viento del noreste moderado.

En el noroeste y la cornisa cantábrica, Galicia, Asturias y Cantabria registrarán cielos cubiertos y lluvias débiles a moderadas, con aumento de temperaturas. Castilla y León y Navarra tendrán precipitaciones frecuentes y ascenso progresivo de la cota de nieve. En el centro, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha esperan cielos cubiertos, brumas y lluvias generalizadas, con nieve restringida a cotas altas de la sierra. En el sur y suroeste, Extremadura y Andalucía registrarán lluvias más persistentes en la vertiente atlántica, mientras que en el este peninsular y Baleares predominarán los intervalos nubosos y precipitaciones más dispersas.

Canarias presentará nubosidad en el norte de las islas, con posibilidad de lloviznas débiles a primeras horas, y tiempo más estable en el resto.

Impacto en las carreteras

El temporal de nieve y lluvia afecta a primera hora del domingo a 62 carreteras, todas de la red secundaria, según la Dirección General de Tráfico (DGT). Trece vías permanecen cortadas por nieve y 23 por inundaciones. Las comunidades más afectadas son Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Navarra y la provincia de Granada.

Además, en una veintena de tramos es obligatorio el uso de cadenas, especialmente en carreteras de montaña de Granada, Huesca, Asturias, León, Salamanca, Zamora, Lleida y Navarra. Las lluvias han provocado también numerosos cortes en Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

El Tiempo

Imagen de archivo edl temporal.

Un frente húmedo deja lluvias generalizadas y nieve en montaña: 62 carreteras siguen afectadas

Imagen del oleaje en Baleares

El temporal deja rachas de viento de más de 120 kilómetros por hora en Cataluña y fuerte oleaje en Galicia

Tornado Kristin

Un tornado con granizo deja importantes daños materiales en Plasencia en apenas diez minutos

La previsión de Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero: "Cambia el mes, pero el tiempo todavía no"

Se mantiene el desalojo de 650 vecinos de la zona rural de Jerez al no bajar el caudal del Guadalete
Borrasca Kristin

Jerez mide los daños tras el temporal y prepara la petición de zona catastrófica

La previsión de César Gonzalo
Tren de lluvias

Final de semana con una breve tregua antes de la llegada del enésimo frente de lluvia

Un nuevo sistema frontal y más precipitaciones. Fuertes en Galicia, se extenderán a casi todo el país salvo a las costas del sureste y a Canarias. Vuelven a generalizarse los avisos por viento durante la tarde. En Galicia el fortísimo oleaje activa el aviso de nivel rojo, y en las montañas de la mitad norte y norte de la Comunidad de Madrid se activan los avisos por nevadas.

Dos hombres caminando bajo la nieve en Madrid
KRISTIN

La Aemet mantiene la alerta especial por precipitaciones y fuertes vientos

Sigue en directo online la última hora de Kristin, una borrasca a la que se le puso cara de Filomena y que de la nieve de la jornada pasada hoy se centra en las lluvias.

Imagen de César Gonzalo y Manu Sánchez.

César Gonzalo da la previsión meteorológica al ritmo de La Perla: "Perdón Rosalía"

Efectos del paso de la borrasca Kristin a su paso por Granada. ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS 28/01/2026

Kristin sigue dejando en alerta a media España, preocupa la crecida de los ríos y ya son al menos 3 personas las fallecidas

La previsión de Roberto Brasero

Roberto Brasero: "Pequeña tregua el sábado"

Publicidad