Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

DANA

Feijóo comparece en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso, streaming en directo: "El Gobierno se inhibió de sus responsabilidades, deberían preguntar a otro líder político"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece este lunes en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso para intentar poner luz a los datos de la tragedia que causó más de 200 muertos en la Comunidad Valenciana.

Publicidad

Laura Simón
Actualizado:
Publicado:

La comisión de investigación de la DANA en la que comparece el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta recabar más datos sobre la gestión dela tragedia en Valencia quecausó más de 200 muertos. Águeda Micó, del Grupo Mixto ha comenzado preguntando a Feijóo si presentaba autoridad acerca de las medidas adoptadas por Carlos Mazón, ante lo que ha señalado que el "evidentemente no" la tenía sobre sus decisiones.

Preguntado sobre el motivo por el que no trasladó a Mazón que aumentara la alerta por la Dana a nivel 3, ha reiterado que "quien tiene competencia es el cargo público que ostenta". Además, Feijóo ha señalado que "el Gobierno se inhibió de sus responsabilidades", por lo que "deberían preguntar a otro líder político".

Ante la pregunta de Sánchez Serna por la ausencia de Carlos Mazón durante cinco horas en el CECOPI, Feijóo señala que "ninguna de las administraciones públicas estuvieron al nivel".

A las 15:30 horas, el turno será para Amparo López Boluda, trabajadora del servicio 112, de acuerdo al orden del día de la sesión.

Segunda comparecencia del jefe de Gabinete de Mazón

La Mesa de la Comisión, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, ha acordado además la comparecencia por segunda vez de José Manuel Cuenca, quien fue jefe de Gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, para el próximo 9 de febrero.

Cuenca estaba citado a declarar el pasado martes, día 20, junto al exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Emilio Argüeso, pero la sesión de la comisión fue aplazada al cancelarse la actividad parlamentaria tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El pasado 9 de enero Feijóo compareció de forma telemática, desde su despacho en el Congreso, ante la jueza de Catarroja que dirige la investigación.

Feijóo insiste en que los desbordamientos fueron una "emergencia nacional"

El presidente nacional del PP insistió en varias ocasiones ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA en que aquel episodio de riadas y desbordamientos fue una "emergencia nacional", y así se lo trasladó en varias ocasiones al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Según consta en la transcripción de su declaración como testigo en este proceso, Mazón le respondió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le había dicho que tenía todos los medios a su disposición, pero que entendía que era más conveniente que la gestión de la emergencia fuese más cercana al territorio.

Lamentó que el Gobierno central "se negase a asumir la emergencia nacional", a pesar de que lo pidió incluso desde la tribuna del Congreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

El PP reprocha a Pedro Sánchez su ausencia en el Senado y en el funeral por las víctimas de Adamuz: "Prefirió esconderse en la Moncloa"

Miguel Tellado

Publicidad

España

Feijóo en la comisión de investigación

Feijóo comparece en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso, streaming en directo: "El Gobierno se inhibió de sus responsabilidades, deberían preguntar a otro líder político"

Javier Sánchez, politólogo

Javier Sánchez, politólogo: "En Aragón estaríamos ante lo que sería la segunda parte de lo que ya vimos en Extremadura"

Feijóo acompaña a Azcón en los últimos días de la campaña y denuncia la corrupción en el PSOE

Feijóo acompaña a Azcón en los últimos días de la campaña y denuncia la corrupción en el PSOE

Imagen de archivo de Mónica Lorente.
Alicante

Juzgan a la exalcaldesa de Orihuela por ayudas de 800.000 euros a un club de fútbol

Sánchez y Pilar Alegría intervienen en un acto en Teruel para intentar robar un escaño a Teruel Existe
Elecciones Aragón

Sánchez y Pilar Alegría intervienen en un acto en Teruel para intentar robar un escaño a Teruel Existe

Elecciones Aragón 2026
Elecciones Aragón

¿Qué partidos políticos se presentan a las elecciones de Aragón 2026?

Aunque se presentan 14 candidaturas para las elecciones de Aragón 2026, solo 8 tienen representación actualmente en las Cortes de Aragón.

Consulado de Pakistán en Barcelona
Inmigración

Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona ante la regularización de inmigrantes

La apertura extraordinaria del consulado responde al aumento de solicitudes del certificado de antecedentes, uno de los requisitos del nuevo decreto del Gobierno.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo pide a la UE esclarecer los accidentes ferroviarios y revisar los fondos destinados al tren

Imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Feijóo pide a Bruselas que revise la regularización de migrantes y los líderes conservadores critican la medida

Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife

Muere Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife, a los 76 años

Publicidad