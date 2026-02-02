Feijóo comparece en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso, streaming en directo: "El Gobierno se inhibió de sus responsabilidades, deberían preguntar a otro líder político"

La comisión de investigación de la DANA en la que comparece el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta recabar más datos sobre la gestión dela tragedia en Valencia quecausó más de 200 muertos. Águeda Micó, del Grupo Mixto ha comenzado preguntando a Feijóo si presentaba autoridad acerca de las medidas adoptadas por Carlos Mazón, ante lo que ha señalado que el "evidentemente no" la tenía sobre sus decisiones.

Preguntado sobre el motivo por el que no trasladó a Mazón que aumentara la alerta por la Dana a nivel 3, ha reiterado que "quien tiene competencia es el cargo público que ostenta". Además, Feijóo ha señalado que "el Gobierno se inhibió de sus responsabilidades", por lo que "deberían preguntar a otro líder político".

Ante la pregunta de Sánchez Serna por la ausencia de Carlos Mazón durante cinco horas en el CECOPI, Feijóo señala que "ninguna de las administraciones públicas estuvieron al nivel".

A las 15:30 horas, el turno será para Amparo López Boluda, trabajadora del servicio 112, de acuerdo al orden del día de la sesión.

Segunda comparecencia del jefe de Gabinete de Mazón

La Mesa de la Comisión, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, ha acordado además la comparecencia por segunda vez de José Manuel Cuenca, quien fue jefe de Gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, para el próximo 9 de febrero.

Cuenca estaba citado a declarar el pasado martes, día 20, junto al exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias Emilio Argüeso, pero la sesión de la comisión fue aplazada al cancelarse la actividad parlamentaria tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El pasado 9 de enero Feijóo compareció de forma telemática, desde su despacho en el Congreso, ante la jueza de Catarroja que dirige la investigación.

Feijóo insiste en que los desbordamientos fueron una "emergencia nacional"

El presidente nacional del PP insistió en varias ocasiones ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA en que aquel episodio de riadas y desbordamientos fue una "emergencia nacional", y así se lo trasladó en varias ocasiones al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Según consta en la transcripción de su declaración como testigo en este proceso, Mazón le respondió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le había dicho que tenía todos los medios a su disposición, pero que entendía que era más conveniente que la gestión de la emergencia fuese más cercana al territorio.

Lamentó que el Gobierno central "se negase a asumir la emergencia nacional", a pesar de que lo pidió incluso desde la tribuna del Congreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.