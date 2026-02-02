Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ter Stegen se lesiona de nuevo y podría pasar por el quirófano

El portero alemán, cedido en el Girona, sufre "una lesión en el isquiotibial izquierdo" y queda pendiente de más pruebas.

Ter Stegen, en un partido con el Girona

Ter Stegen, en un partido con el Girona

Marc-André ter Stegen, que salió cedido hace unos días del Barcelona para jugar el resto de la temporada en el Girona, se ha lesionado y podría pasar por el quirófano. El portero alemán sufre "una lesión en el isquiotibial izquierdo" y se le van a realizar más pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión.

"Marc-André ter Stegen presenta una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida durante el partido del sábado contra el Oviedo. El jugador se someterá a pruebas médicas complementarias para acabar de determinar el diagnóstico y establecer el pronóstico", informa el Girona.

El portero alemán apenas ha jugado dos partidos de LaLiga EA Sports con el Girona desde su llegada a Montilivi. Ter Stegen debutó con un empate ante el Getafe (1-1) en casa y volvió a ser titular en la derrota frente al colista Real Oviedo (1-0) en la capital asturiana, encuentro en el que terminó lesionado.

A la espera de los resultados de las pruebas médicas, el alcance de la lesión marcará el futuro inmediato del guardameta en Girona. En el caso de que el diagnóstico aconsejara una intervención quirúrgica y un periodo de baja prolongado, no se descarta que la cesión pudiera darse por finalizada y que el jugador regresara a Barcelona para completar allí su recuperación, una decisión que dependería del tiempo estimado de baja y del proceso de rehabilitación.

La posible ausencia de Ter Stegen supone además un contratiempo añadido para el Girona de Míchel, que ya no cuenta en su plantilla con el guardameta croata Dominik Livakovic. En ese escenario, el técnico del Girona tendría como únicas opciones disponibles al argentino Paulo Gazzaniga y a los porteros del filial para cubrir la portería en el tramo final de temporada.

"Lo acabo de oír, no he hablado con él, pero lo siento mucho"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, fue preguntado en la rueda de prensa previa al partido de la Copa del Rey ante el Albacete por la nueva lesión de Ter Stegen y admitió que no ha hablado con su compatriota, a la vez que ha lamentado lo ocurrido.

"Lo acabo de oír, no he hablado con él, pero lo siento mucho. Hay que esperar a los resultados", apuntó Hansi Flick.

