Carlos Alcaraz abre brecha con Sinner en el número 1: así queda el ranking ATP tras el Open de Australia

Carlos Alcaraz aparece este lunes 2 de febrero con una ventaja mucho mayor sobre Jannik Sinner en primer puesto del ranking ATP. El murciano, que el domingo conquistó ante Novak Djokovic su primer Open de Australia y séptimo grand slam de su carrera, se afianza en la primera posición del tenis mundial, con 13.650 puntos. El tenista español ha sumado 1.600 puntos en Melbourne tras alzarse con el título, después de que la temporada pasada perdiera en cuartos de final.

El gran damnificado en el ranking es Jannik Sinner, quien pierde 1.200 puntos tras perder en las semifinales y no defender su corona en el Open de Australia. El de San Cándido aparece este lunes con 10.300 puntos, pero la buena noticia para él es que solo puede sumar en febrero, marzo y abril, los tres meses en los que el año pasado estuvo suspendido por dopaje. El jugador italiano está a 3.350 puntos de Alcaraz, aunque en realidad son 2.850 puntos tras la baja confirmada del español en Rotterdam, donde defendía 500 puntos como campeón de 2025.

Novak Djokovic, finalista en el Open de Australia, se coloca tercero en el ranking ATP con 5.280 puntos. El serbio suma 500 puntos tras mejoras las semifinales del año pasado en el grand slam oceánico; mientras que Alexander Zverev pierde y puesto y es cuarto, después de perder 500 puntos por caer en semifinales y no defender la final del curso pasado en Melbourne.

Lorenzo Musetti es quinto en la ranking ATP (4.405 puntos), Alex de Miñaur es sexto (4.080 puntos), Taylor Fritz gana dos posiciones y figura como séptimo de la ATP (3.940 puntos); Felix Auger-Aliassime es octavo (3.725 puntos), Ben Shelton es noveno (3.600 puntos) y Alexander Bublik cierra el top-10 del ranking ATP (3.235 puntos).

Daniil Medvedev (11º), Casper Ruud (12º), Jack Draper (13º) o Andrey Rublev (14º) se quedan fuera de los diez primeros puestos del ranking ATP.

Davidovich, primer español tras Alcaraz en el ranking ATP

Alejandro Davidovich es decimoquinto (2.535 puntos), pierde un puesto tras dejarse 100 puntos en el Open de Australia, justo por delante de Jakub Mensik (2.445 puntos). Jaume Munar es 37º (1.375 puntos), Pedro Martínez figura como el 77º (728 puntos), Roberto Bautista Agut es 89º (670 puntos), Pablo Carreño ocupa el puesto 100 (616 puntos) y Carlos Taberner el 101.

Rafa Jódar, que logró su primer victoria en el Open de Australia ante Sakamoto, asciende hasta el puesto 124º.

La lucha por el número 1 de la ATP

Carlos Alcaraz, que el domingo logró completar el Career Grand Slam con tan solo 22 años, acumula ya 57 semanas como número 1 y veinte de forma consecutiva desde que desbancó a Sinner del primer puesto, tras la final del US Open 2025. El tenista murciano está ya muy cerca de 'cazar a Jim Courier (58 semanas como número 1) y está cada vez más cerca de las 66 semanas que ha logrado acumular Sinner a lo largo de su carrera.

El tenista de El Palmar estará en el número 1 al menos hasta, al menos, el Miami Open. Y es que Jannik Sinner solo puede sumar de aquí al masters 1.000 de Romna, donde reapareció el año pasado tras cumplir los tres meses de sanción por dopaje.