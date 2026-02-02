Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La campeona olímpica que se financia con OnlyFans para ir a los Juegos de Milán-Cortina 2026

Lisa Buckwitz dice que su cuenta fue clave para poder costear su carrera deportiva.

Lisa Buckwitz en la Copa del Mundo de bobsleigh

Lisa Buckwitz en la Copa del Mundo de bobsleighReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

Lisa Buckwitz, campeona olímpica de bobsleigh en los Juegos de Invierno de PyeongChang 2018 y campeona mundial en 2024, ha asegurado que darse de alta en OnlyFans fue "lo mejor" que le pudo haber ocurrido para poder financiar su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

La deportista alemana, que posó desnuda en Playboy en 2022 con el mensaje "estoy más musculada, ¿y qué?", explicó en declaraciones a Bild que OnlyFans "es un golpe de suerte" para ella: "Me permite financiarme".

"Es un patrocinador que, junto con mi servicio en las Fuerzas Armadas Alemanas, hace posible el deporte"

Lisa Buckwitz

Buckwitz lamenta, no obstante, no poder vivir exclusivamente de los ingresos que genera su deport: "Es un poco triste no poder concentrarme solo en mi deporte. Claro, soy campeona olímpica. Pero a nadie le interesa Lisa Buckwitz solo por la medalla de oro. Desafortunadamente, esa es la desventaja", afirmó.

La deportista subrayó que, para ella, la plataforma funciona como un patrocinador más: "Para mí OnlyFans es un patrocinador que, junto con mi servicio en las Fuerzas Armadas Alemanas, hace posible el deporte. Es algo completamente normal", abundó.

No publicará contenido para adultos

Buckwitz quiso aclarar que no publicará contenido para adultos en su perfil: "Para mí, es una verdadera oportunidad de mostrar a la gente lo que significa competir al más alto nivel en este deporte, más allá de los momentos competitivos", apuntó sobre el tipo de material que comparte.

En esa línea, detalló que la plataforma le permite un contacto más directo con sus seguidores: "Esta plataforma me permite conectar con mis fans a nivel personal y conectar con personas realmente interesadas en el deporte competitivo y en mi trayectoria. Los fans tienen acceso exclusivo a contenido que normalmente no comparto: el día a día, la dinámica del equipo y los logros personales que a menudo pasan desapercibidos", apostilló la atleta.

