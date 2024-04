El gran gesto de Carlos Alcaraz con un niño que estaba siendo aplastado a la espera de un autógrafo

La locura por ver a los mejores tenistas del mundo y lograr un autógrafo se ha desatado en Madrid. La Caja Mágica presentan un aforo completo todos los días para presenciar los entrenamientos y partidos de los Nadal, Acaraz, Sinner, Medvedev y el resto de cracks de la raqueta. Y este jueves esa locura le costó un muy mal momento a un joven aficionado, un niño que se vio aplastado contra una valla entre toda la gene que esperaba el paso de Carlos Alcaraz para lograr una firma del tenista murciano.

Una situación angustiosa que se resolvió de la mejor forma posible gracias a un gran gesto del propio Alcaraz, quien se acercó hasta la zona donde estaba ese niño para sacarle de ese apuro y firmarle, al margen de la marabunta de aficionados, una toalla y una raqueta. Un gran gesto del número 3 de la ATP y actual campeón del Mutua Madrid Open. El chaval, aún con el susto en el cuerpo, vio como el murciano le firmaba una toalla y una pelota en un gesto que no olvidará.

Shevchenko, primer rival de Alcaraz en la defensa del título en Madrid

Carlos Alcarazdebuta hoy en la pista Manolo Santana ante el kazajo Aleksandr Shevchenko, después de haber renunciado a jugar en Montecarlo y Barcelona por una lesión en su antebrazo derecho. El pupilo de Juan Carlos Ferrero realizó este jueves un entrenamiento con Daniil Medvedev, actual número 4 de la ATP, antes de su debut en la Caja Mágica.

El campeón de las dos últimas ediciones del Mutua Madrid Open (2022 y 2023) reconoció tras ese entrenamiento que sus sensaciones son mejores y que "anímicamente estoy muy bien".

"Estoy mejor y anímicamente estoy muy bien. Cuando me bajé de Montecarlo intenté hacer todo lo posible para estar en Barcelona, ​​que era un torneo muy bonito para mí, pero no pude. Me dolió muchísimo perderme este torneo, indicó Alcaraz.

El murciano, que este año ha logrado conquistar por segunda vez Indian Wells, opta a ser el primer tenista en ganar tres veces de forma consecutiva sobre la tierra batida de Madrid. Solo hay tres tenistas con tres o más títulos del Mutua Madrid Open, pero ninguno encadenó tres triunfos ininterrumpidos: Rafa Nadal (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017), Roger Federer (2006, 2009 y 2012) y Novak Djokovic (2011, 2016 y 2019).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com