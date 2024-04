Carlos Alcaraz se retira del Masters de Montecarlo por una lesión en el brazo derecho

Carlos Alcaraz ha anunciado este martes su retirada del Masters 1.000 de Montecarlo por una lesión en su antebrazo derecho de la que no se ha recuperado a tiempo para disputar el primer torneo de la gira en tierra batida de la temporada.

"He estado trabajando en Montecarlo y tratando de recuperarme hasta el último minuto de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho, ¡pero no fue posible y no puedo jugar! Tenía muchas ganas de jugar... ¡Hasta el año que viene!", ha indicado Carlos Alcaraz en sus redes sociales.

El debut del murciano en Montecarlo estaba previsto para este miércoles ante el canadiense Félix Auger Aliassime. De esta forma, el objetivo del actual número 3 de la ATP ya se centra en el Conde de Godó, torneo que se jugará del 13 al 21 de abril y en el que Alcatraz defiende los 500 puntos como campeón.

Sin Alcaraz ni Nadal en Montecarlo

La renuncia de Carlos Alcaraz a jugar el Masters 1.000 de Montecarlo llega unos días después de que Rafa Nadalanunciara que seguía sin estar en condiciones de regresas a las pistas.

"Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja", explicaba el once veces ganador en el Principado en sus redes sociales.

El cuadro final del primer Masters 1.000 de la gira de tierra batida se queda sin un Alcaraz que buscaba su primer título en el Principado y que llegaba a la cita tras ganar por segunda vez el torneo de Indian Wells y tras caer en cuartos de final de Miami ante Dimitrov.

