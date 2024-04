El mataleón viral de Ilia Topuria a Carlos Alcaraz en Madrid

Carlos Alcaraz ha intercambiado golpes con un rival muy diferente en la previa del Mutua Madrid Open. Y es que el murciano se ha topado con Ilia Topuria, el vigente campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma.

Carlitos cambió la pista de arcilla por el octágono de combate, protagonizando uno de los momentos más divertidos de la semana en la capital española.

Así, el número 3 mundial de la ATP recibió una clase maestra de Topuria: sumisiones, llaves y candados de las artes marciales mixtas.

El vigente campeón de Wimbledon disfrutó de la experiencia forcejeando entre risas con el luchador hispano-georgiano, que incluso le mostró los secretos del mataleón, uno de los movimientos más icónicos de la UFC: el luchador realiza un estrangulamiento sanguíneo en la zona del cuello.

Fue una simpática exhibición en los aledaños de la Caja Mágica. Tras conseguir escapar de los brazos de Topuria, Alcaraz pasó entonces al ataque peloteando con Topuria sobre la arcilla. Masterclass por masterclass.

Saludo a Rafa Nadal

En la víspera del cuadro principal masculino, Topuria también tuvo la oportunidad de saludar en persona a Rafa Nadal.

A través de las redes sociales, el mallorquín fue uno de los deportistas españoles que semanas atrás transmitieron un mensaje de apoyo al luchador tras la conquista del título mundial.

Y es que el pasado 18 de febrero, Topuria hizo historia al ganar el cinturón de peso pluma de las artes marciales mixtas derrotando al australiano Alexander Volkanovski en el pabellón Honda Center de Anaheim (California).

"Tres o cuatro partidos" de Alcaraz

Carlos Alcaraz apunta al Mutua Madrid Open de donde salió triunfador en las dos últimas ediciones. Condicionado por la incertidumbre que causa el estado de su antebrazo derecho que le ha apartado del Masters 1.000 de Montecarlo y de Barcelona, dice que va a saltar a la pista central de la Caja Mágica aunque sea para competir "tres o cuatro partidos".

"Aún quedan días para mi primer partido. He entrenado con mayor intensidad y las cosas han ido bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo y decir voy a jugar al cien por cien y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho. Pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy y con la mentalidad que llego, puedo jugar tres o cuatro partidos normalmente", confesó el número 3 del mundo.

Cuarta presencia en Madrid

El jugador murciano afronta su cuarta presencia en el Masters 1.000 de Madrid. En la primera cayó eliminado en segunda ronda por Rafa Nadal el día que alcanzaba la mayoría de edad. En las dos siguientes salió como campeón. Ahora, lastimado en el brazo, pretende disfrutar del torneo.

"No va a haber pruebas. Pero no quiero dar cosas hechas al cien por cien porque ya pasó en Barcelona. Me retiré de Montecarlo y dije que iba a llegar a Barcelona y al llegar allí no pude y fue el doble de doloroso. Ahora no quiero dar nada por hecho pero si siguen así las sensaciones probablemente salga a la pista", insistió.

La dolencia en el antebrazo le apartó del Masters 1.000 de Montecarlo y también del Conde de Godó, donde debía defender el título.

