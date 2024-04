Rafa Nadal - Darwin Blanch, en directo: Partido de hoy del Mutua Madrid Open

La previa del debut de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open 2024 llega marcada por las duras y sinceras palabras que pronunció el ganador de 22 Grand Slam este miércoles en la sala de prensa de la Caja Mágica, donde reconoció que juega hoy por tratarse del torneo de Madrid, pero que sus sensaciones "no han sido perfectas", dejando claro que en otro momento de su carrera se daría de baja.

"Jugar aquí en Madrid siempre es especial. La semana ha tenido momentos buenos y otros no tan buenos. No creo que esté preparado para jugar al cien por cien, pero estoy preparado para salir a la pista. Para mí, es importante poder jugar aquí por última vez y disfrutar de esta pista en la que he vivido momentos muy bonitos", admitió el manacorí.

"No sé qué es lo idóneo, es difícil decirlo. Sería seguramente salir a jugar, no tener mucha limitación. Si pudiera jugar con poca limitación sería bueno, aunque perdiera. No saldría a jugar el jueves, pero es Madrid. Juego por motivos personales", aclaró Nadal.

Y por último, el tenista balear soltó una 'bomba' de cara a sus opciones a estar en Roland Garros.

"Sin tratar de confundir a nadie no sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas, voy a hacer las cosas que tenga que hacer para poder jugar en París. Y si se puede, se puede y si no se puede, no pasa nada. No se acaba el mundo ahí. Jugaré en París si me siento lo suficientemente capacitado para competir. Pero si hoy fuera París, no saldría a la pista", se sinceró Nadal.