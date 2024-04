Carlos Alcaraz renuncia al Conde de Godó tras no recuperarse de su lesión en el antebrazo

Carlos Alcaraz no podrá defender el título de campeón en el Conde de Godó, un torno que ha ganado en los dos últimos años (2022 y 2023). El murciano no se ha recuperado de la lesión en su antebrazo derecho, que tampoco le permitió jugar en Montecarlo, y no acudirá este año al Real Club de Tenis Barcelona.

"Carlos Alcaraz no podrá defender la corona que ha conquistado en las dos últimas temporadas en el #BCNOpenBS. Te vamos a echar de menos, campeón", indicaba la organización del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó en sus redes sociales.

"El jugador murciano no ha tenido buenas sensaciones en su brazo derecho durante el entrenamiento del domingo y, pese a haberlo intentado hasta el último momento, no estará en el Barcelona Open Banc Sabadell – 71 Trofeo Conde de Godó. Carlos Alcaraz acudirá mañana al Real Club de Tenis Barcelona-1899 para comunicar personalmente su baja en el torneo", informaba la organización del torneo barcelonés.

De esta forma, el Conde Godó se queda sin su actual campeón y que este sábado había entrado en el sorteo celebrado en las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona, con Rafa Nadal como mano inocente. El que sí estará en el Godó, siempre que no haya un contratiempo de última hora, será el propio Nadal, que jugó su último partido oficial el pasado mes de enero en Brisbane.

Nadal debuta el martes ante Flavio Cobolli

El balear, campeón en doce ocasiones en Barcelona, debutará el martes ante el italiano Flavio Cobolli y, si avanza a segunda ronda, se medirá a Álex de Miñaur. En unas hipotéticas semifinales se podría haber cruzado con un Alcaraz que ya piensa en el Mutua Madrid Open, del 24 de abril al 5 de mayo y donde el murciano defiende 1.000 puntos como campeón.

El húngaro Fabian Marozsan ocupará el lugar de Alcaraz en el cuadro y en la posición de Marozsan entrará un 'lucly loser', todavía por determinar. Con Alcaraz fuera del Conde de Godó es seguro que el próximo domingo 21 de abril habrá un nuevo campeón. Andrey Rublev, Álex de Miñaur, Arthus Fils, Ugo Humbert, Karen Khachanov o Sebastián Báez aspira, al título, al igual que los finalistas del Masters de Montecarlo: Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas.

