INCENDIOS FORESTALES
Última hora de los incendios en España: Los fuegos de Madrid siguen fuera de control con más de 60.000 personas evacuadas
Sigue en directo la evolución de los incendios en nuestro país que arrasan miles de hectáreas.
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Los dos grandes incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila continúan activos este sábado y permanecen fuera de control, aunque durante la noche no han llegado a unirse, una circunstancia que los equipos de emergencia consideran clave para evitar un frente de fuego de enormes dimensiones.
Los servicios de extinción han trabajado intensamente durante toda la madrugada para aprovechar las condiciones meteorológicas más favorables. Sin embargo, el 112 de la Comunidad de Madrid advierte de que la evolución de las llamas dependerá del comportamiento del viento durante las próximas horas.
60.000 personas evacuadas
El humo generado por los incendios cubre gran parte de la ciudad de Madrid, mientras que más de 60.000 personas permanecen evacuadas o confinadas entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La prioridad durante la noche ha sido proteger los núcleos urbanos de la Sierra Oeste, especialmente San Lorenzo de El Escorial, y mantener la seguridad en los 14 municipios que continúan en situación de alerta.
Para atender a la población afectada, el dispositivo de emergencias ha desplegado 17 ambulancias, dos unidades de soporte vital avanzado (UVI) y un equipo de atención psicológica.
Durante la mañana de este sábado horas está prevista la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos, donde participará en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para seguir la evolución de una emergencia que continúa siendo crítica.
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Última hora de los incendios en España | 14 puntos de acogida en la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid mantiene activos 14 puntos de acogida en los que se atiende ya a 2.064 personas desplazadas por los incendios.
Los dispositivos, habilitados en coordinación con los ayuntamientos, se reparten entre Las Rozas (250), Villamanta (220), Villaviciosa de Odón (215), Móstoles, Alcalá de Henares y Alcobendas (200 cada uno), Brunete (182), Leganés (171), Getafe (150), Alcorcón (102), Villanueva de la Cañada (72), Villamantilla (60), Navalcarnero y Villanueva de Perales (21 cada uno).
Última hora de los incendios en España | Previsión para este sábado
Según fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Madrid: "La jornada de hoy presenta un escenario meteorológico especialmente complejo. A partir de las 10:00 horas se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección".
Última hora de los incendios en España | Sánchez llega al Centro de Mando
Pasadas las 9:45 horas de este sábado, Pedro Sánchez ha llegado al Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos, donde participará en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias.
Última hora de los incendios en España | Restricciones en carreteras
La red viaria permanece restringida al tráfico, autorizándose únicamente la circulación de los servicios de emergencia en las siguientes carreteras: M-501, M-507, M-512 y M-533.
Última hora de los incendios en España | Estas son las localidades confinadas
Este sábado permanecen desalojados los municipios de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.
Se mantienen los confinamientos también en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.
Última hora de los incendios en España | 17 ambulancias para atender a la población
Durante la noche de este viernes, el dispositivos de emergencias ha desplegado 17 ambulancias, dos unidades de soporte vital avanzado (UVI), y un equipo de atención psicológica.
Última hora de los incendios en España | Pedro Sánchez visitará el puesto de mando
Pedro Sánchez visitará este sábado la zona afectada por los incendios en la Comunidad de Madrid, y el puesto de mando ubicado en Cenicientos. Además, está previsto que asista a la reunión del Cecod.
Última hora de los incendios en España | Esta es la situación a las 07:00h
Según publicaba el 112 de la Comunidad de Madrid en su cuenta de X, a las 07:00h de este sábado, "el fuego sigue activo, y su evolución vendrá determinada por el régimen de vientos".
Última hora de los incendios en España
Buenos días y bienvenidos a la última hora de los incendios en España, que arrasan ya miles de hectáreas.
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