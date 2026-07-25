Última hora de los incendios en España: Los fuegos de Madrid siguen fuera de control con más de 60.000 personas evacuadas

Los dos grandes incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila continúan activos este sábado y permanecen fuera de control, aunque durante la noche no han llegado a unirse, una circunstancia que los equipos de emergencia consideran clave para evitar un frente de fuego de enormes dimensiones.

Los servicios de extinción han trabajado intensamente durante toda la madrugada para aprovechar las condiciones meteorológicas más favorables. Sin embargo, el 112 de la Comunidad de Madrid advierte de que la evolución de las llamas dependerá del comportamiento del viento durante las próximas horas.

60.000 personas evacuadas

El humo generado por los incendios cubre gran parte de la ciudad de Madrid, mientras que más de 60.000 personas permanecen evacuadas o confinadas entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La prioridad durante la noche ha sido proteger los núcleos urbanos de la Sierra Oeste, especialmente San Lorenzo de El Escorial, y mantener la seguridad en los 14 municipios que continúan en situación de alerta.

Para atender a la población afectada, el dispositivo de emergencias ha desplegado 17 ambulancias, dos unidades de soporte vital avanzado (UVI) y un equipo de atención psicológica.

Durante la mañana de este sábado horas está prevista la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos, donde participará en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para seguir la evolución de una emergencia que continúa siendo crítica.

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